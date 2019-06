Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyar kibercég került a világ élvonalába

A hazai fejlesztésű Trident HSM megszerezte a Common Criteria EAL 4+ biztonsági tanúsítványt, amellyel világszinten is csak kevés hardverbiztonsági modul rendelkezik. Az i4p egyedülálló megoldása többszereplős kriptográfiai technológiát is alkalmaz, amellyel megvalósítható az üzleti életben szükséges legmagasabb szintű adatvédelem - írja közleményében a kibervédelmi cég.

A kiberfenyegetések és adatszivárgási esetek száma világszerte folyamatosan emelkedik, párhuzamosan azzal, hogy egyre több adatot tárolnak a felhasználókról, ügyfelekről a cégek. Mindezek következtében a hardverbiztonsági modulok (hardware security module - HSM) iránt is nő a kereslet, hiszen segítségükkel nagyobb biztonsággal kezelhetők digitális kulcsok, és erősebb hitelesítést valósítható meg.

Egyre fontosabb lesz a kibertámadások elleni védelem, mivel az olyan adatvédelmi jogszabályok, mint a GDPR is egyre nagyobb felelősséget rónak a cégekre. A becslések szerint három éven belül 1,1 milliárd dollárra nőhet a piac, amelyben most egy magyar tulajdonú fejlesztés is nagy szeletet haraphat ki magának: az i4p fejlesztése, a Trident HSM kiemelkedő újdonságnak számít a HSM piacon.

De a világon egyedülálló módon alkalmaz többszereplős kriptográfiai megoldást, ennek köszönhetően akár ellenérdekelt felek adattrezori tevékenységeit is képes bizonyítottan és biztonsággal bonyolítani. Képes a titkos kódok, kriptográfiai kulcsok osztott létrehozására tárolására és törlésére, így önállóan egyetlen eszközön sem azonosíthatók a kulcsadatok. Ezáltal a szabadalmaztatás alatt álló megoldásokat is tartalmazó Trident HSM az üzleti életben szükséges legmagasabb szintű védelmet kínálja, amit nemzetközi biztonsági tanúsítvány is igazol - derül ki a közleményből.

A többszereplős számolástechnika évtizedek óta létező matematikai tudományág. A gyakorlatban, illetve az informatikai titkosításban eddig nem alkalmazták széles körben, az utóbbi években azonban egyre többen fedezik fel a benne rejlő lehetőségeket, és a Gartner is a feltörekvő technológiák közé sorolta a Hype Cycle for Privacy elemzésében. Kereskedelmi forgalomban elérhető HSM termékben elsőként az i4p fejlesztésében jelenik meg a módszer.

Az I4P vállalatot 2014-ben alapították Magyarországon, fő tevékenysége alkalmazott kriptográfiai megoldások fejlesztése. A vállalat alapítóinak célja olyan innovatív szoftvermegoldások fejlesztése, amelyek forradalmasítják az elektronikus hitelesítési megoldások informatikai biztonsági vonatkozásait. Célkitűzéseik közé tartozik továbbá az adatbiztonságot és adatvédelmet szabályozó, új irányelvek technológiai hátterének biztosítása, valamint elosztott kriptográfiai eljárások és arra épülő elosztott platformok fejlesztése és piacra bocsátása. A cég alapítói és szakemberei a hazai piacon kiemelkedőnek számító szaktudást birtokolnak, összevéve mintegy 60 évnyi senior kriptográfiai fejlesztői tapasztalattal, illetve 25 évnyi termék- és szolgáltatásfejlesztési, illetve projektmenedzsment tapasztalattal rendelkeznek.