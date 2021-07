A pekingi központú ByteDance vállalatcsoport tulajdonában lévő TikTok alkalmazás a héten új funkcióval bővült, ami egy kis LinkedIn-t csempészne a fiatalok körében népszerű videómegosztó felületére.

Idén már több Z-generációs fiatal van fent TikTok-on, mint az Instagramon, tehát az applikáció felhasználói bázisának több mint fele 24 év alatti. A LinkedIn esetében – ami világ legnagyobb üzleti közösségi hálózata – azonban csak a felhasználók 19,3 százaléka tartozik ebbe a célcsoportba.

A kínai médiaóriás legújabb próbálkozása meg szeretné könnyíteni a márkák és az alkotók közötti kapcsolatteremtést, amivel még több okot adna a feleknek, hogy időt és pénzt fektessenek a már jelenleg is piacvezető közösségi platformba.

Szoftverfejlesztőtől a megélhetési vloggerekig

Ez egy kísérleti fázisban lévő program, aminek segítségével az álláskeresők videós önéletrajzokat küldhetnek az applikációban olyan partnercégek hirdetéseire, mint a Chipotle, a Target vagy a Shopify, és más vállalatok.

Az új munkaerő-toborzó és álláskereső szolgáltatás az erre a célra létrehozott hashtag-en és a TikTokResumes független oldalon keresztül érhető el, ami néhány tippet és mintát is tartalmaz a jelentkezéshez. Ezen az oldalon bárki böngészhet az álláshirdetések között munkáltatók szerint, majd egy rövid kérdőív kitöltése után már csatolni is lehet a videólinket. A meghirdetett állásajánlatok között találunk munkatapasztalat nélkül végezhető, valamint képzettséghez kötött pozíciókat is.

A gyakorlatban egy hétköznapi állásportálként működik, ahol vannak egyszerűbb munkaajánlatok – bolti eladó, raktári dolgozó éjszakai műszakra – valamint egyes hirdetések inkább a TikTok készségekhez igazodnak, amikor közösségi média menedzsert vagy fotogén édességkészítőket keresnek a programban résztvevő cégek.

Létező igényekre támaszkodik

A felhasználók egyébként eddig is használták a platformot karrier-tanácsok megosztására (#CareerTok), valamint tippeket adtak álláslehetőségekhez, interjú-etiketthez és önéletrajz-építési tanácsokhoz. A vállalat szerint a funkció célja, hogy a jelentkezők "autentikusan, kreatív módszerekkel mutassák be képességeiket és tapasztalataikat". A szolgáltatás azzal együtt, hogy csak korlátozott ideig fogadja a jelentkezéseket, eddig kizárólag az Egyesült Államokban működik.

A program elindítására az országos munkaerőhiány közepette kerül sor, amely miatt a vállalatok minden iparágban küzdenek azért, hogy elegendő alkalmazottat tudjanak felvenni. Mindemellett kicsit nehéz elképzelni, hogy a Z-generációs fiatalok TikTok-on fogják meghódítani a munkaerőpiacot.