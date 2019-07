Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már készül a poloskainvázió elleni új fegyver

Komoly károkat okoznak a nyár végén és ősszel megjelenő új, inváziós poloskafajok nemcsak Magyarországon, de szerte a világon. Magyar és amerikai kutatók is hatékony védekezési eszközök kidolgozásába kezdtek.

Az elmúlt években Magyarországon is megjelent az ázsiai márványos poloska (Halyomorpha halys), valamint a barna vándorpoloska (Euschistus servus). A két faj elterjedése jelentős károkkal jár: mind a vándorpoloska, mind a márványos poloska valósággal ellepi a mezőgazdasági területeket, a házak körüli kiskerteket és még a balkonon tartott növényeket is. A közvetlen kár is igen komoly, mert poloskajárás után fogyaszthatatlanná válnak a zöldségek, gyümölcsök.

A probléma elhárításán egy csapdakifejlesztésével az MTA is dolgozik, de az Egyesült Államokban is folynak kutatások a hatékony kiirtásukra. A magyar megoldás lényege az, hogy a telelőhelyeikhez hasonlókat alkotnak és amikor oda behúzódnak, egyben pusztítják el őket. Viszont az amerikaiak más irányt választottak az Agroinform cikke szerint:

nagy lehetőségeket látnak a parányi (másfél milliméter hosszúságú) parazita darazsak (Trissolcus) felhasználásában a kiirtásukhoz.

Ezeknek számos faja a poloskák tojásainak parazitája, ezek pusztulását okozva, gyakorlatilag az imágók belülről falják fel a kártevőrovarokat, miközben más fajokra ártalmatlanok.