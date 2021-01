Már magyar chatbot válaszol a lengyel ügyfélszolgálatokon

Az első hazai chatbot ügynökség több lengyelországi sikert is bezsebelt az utóbbi hónapokban: a Talk-A-Bot startupként kapott megbízásokat az áramszektorban és az egészségügyi ügyfélszolgátlaban.

A PGE Lumi megbízását, mely a szolgáltató-váltásban segítő, ügyfélakvizíciós chatbot megépítésére szólt, 2020 őszén nyerte el a magyar cég, de sikerült leszerződniük a legnagyobb lengyel magánegészségügyi hálózattal is - a Talk-A-Bot adja a Lux Med külső kommunikációs chatbotját. Mostanra mindkét megrendelést sikeresen teljesítették.

A PGE Lumi a PGE Capital Group része, mely a lengyel energiapiac vezető szereplője 40 ezer foglalkoztatottal, több mint 5 millió felhasználóval. A PGE Lumi a cégcsoportnak a 2,5 milliós lakosú Varsó áramellátását végző leányvállalata. A Lumi digitalizációs fejlesztésétől azt várják, hogy a fővárosban élők számára az áramszolgáltató váltása könnyű, kellemes és előnyökkel telivé váljon.

A Lumi honlapján elérhető chatbot az ügyfél számára díjfizetési kalkulátort kínál. A kalkulátor, az ügyfél által megadott, egyéni fogyasztásra vonatkozó adatok felhasználásával kiszámolja, hogy a Lumi, vagy a konkurencia díjfizetési ajánlata kedvezőbb-e az ügyfél számára. Amennyiben a Lumi ajánlata meggyőzőbb, az ügyfél azonnal digitálisan folytathatja a szerződéskötést, nincs szükség a Lumi ügyfélszolgálat fizikai meglátogatására, ugyanis a szerződéskötési folyamat a Covid-19 járvány idején hozott járványügyi intézkedések figyelembevételével került kialakításra.

A chatbot az ügyfelek számára irányítószám megadása alapján megmondja, hogy az adott helyen igénybe vehető-e a Lumi szolgáltatása, továbbá bűnmegelőzési célból beépített modulja révén segítséget nyújt a lakosoknak az esetleges csalók kiszűrése céljából az értékesítési ügynökök valódiságának ellenőrzésében.

A Lux Med - mely kórház-, orvos- és szakterület kereső chatrobotot kért a Talk-A-Bottól, jelentős részben csökkentendő a telefonos ügyfélszolgálatuk leterheltségét - Lengyelország legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója, 9 saját kórházzal, 3000 partner-rendelővel, 7000 orvossal, 16000 alkalmazottal, valamint jellemzően magánbiztosító által finanszírozott, általában nagyvállalati alkalmazottakból álló, mintegy 2,2 millió pácienssel.

A Messenger alapon működő chatbot a lengyel TAJ szám, valamint a telefonszám megadásával azonosítja be az ügyfelet (API integrációnak köszönhetően a Facebook számára nem látható módon) ezt követően megadja a páciens számára annak csomagjától függően elérhető orvosi szolgáltatásokat és rendelőket, utóbbiakhoz naprakészen tartott nyitvatartási információkkal, a 30 km-en belülieket Google adatok alapján is azonosítva.

A páciens ezt követően a kiválasztott rendelő szakterületén tud időpontot foglalni a kiválasztott orvos ügyfélfogadási idejében, a foglalásokat módosítani és lemondani is tudja, valamint beállíthatja az ehhez kapcsolódó emlékeztetőt is. Emellett a chatbot segítséget nyújt az érdeklődőknek az elektronikus betegszabadságok kiállításában, a rendelő körüli parkolásban, valamint a rendelők akadálymentesített elérésében is.

A lengyel ügyfeleinknek készített chatbotok a megbízások természetéből fakadóan érzékeny, személyes adatokat is menedzselni képesek. Megoldásaink nem csupán teljes mértékben GDPR kompatibilisek, hanem információbiztonsági szempontból is magas fokú védelmet élveznek - mondta lapunknak Deliága Ákos, a magyar startup ügyvezető igazgatója.

A Talk-A-Bot chatbotjaival már több, mint 5 millió felhasználó találkozott. A közép-európai térség országaiban terjeszkedő vállalt a magyar mellett angol, német, lengyel, ukrán és orosz nyelven épít chatbotokat. Tavalyi éves árbevételük csoportszinten 266 millió forint volt, 38 alkalmazottjuk van.