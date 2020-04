Már nem csak a mobilpiacot uralja a Huawei

A kínai Huawei és Sungrow, illetve a német SMA adják a globális inverter piac mintegy 45 százalékát; az elmúlt évben produkált jelentős keresletnövekedés ellenére is mindössze tíz cég volt képes lefedni a megrendelések 76 százalékát, de volt jó nevű kiszálló is - adta közre a Wood Mackenzie.

Az energetikai szektor piaci mozgásait is folyamatosan monitorozó, amerikai Wood Mackenzie elemzői jelentése szerint 2019-ben a golbális napenergia-inverter piac 18 százalékkal bővült.

Az egyik lényeges mozgatórugót az Egyesült Államokban találták meg, ahol a beruházási adókedvezmények csökkentései és a rendszerkorszerűsítési döntések pörgették fel a keresletet; a másik az ázsiai-csendes óceáni térség továbbra is a gyártás és a felhasználás epicentruma.

A gyártói rangsort - mely nem a kiszállított inverterek darabszámán, hanem az ellátott rendszerek teljesítményén alapul - a Wood Mackenzie szerint úgy néz ki, hogy a Top10 inverter gyártó a világkereskedelem 76 százalékát szolgálja ki:

A MW-okon alapuló bontás szerint a Huawei a legnagyobb invertergyártó a világon - ami nem olyan nagy meglepetés, mivel a kínai gyártó öt éve a Top3 részvetője. Legnagyobb riválisa, és kihívója ugyancsak kínai: a Sungrow megelőzte a német SMA-t, melyet az amerikai Power Electronics követ. Ez utóbbi cég a belföldi piacon korábban kialakított erőfölényének köszönhetően tudott a negyedik pozícióba kerülni, igaz, épp 2019 volt az az év, amikor az Egyesült Államok inverterpiaci rangsorában elvesztette a vezető pozícióját - a Sungrow ellenében.

Érdekes folyamat azonban, hogy az utóbbi időben három nagy, meghatározó piaci szereplő is kilépett az inverterpiacról. A Siemens, a Schneider év eleji és nyáron az ABB távozása mögött is az a gazdasági megfontolás látható, hogy az inverterpiac növekedése és felpörgött fejlesztési üteme élesedő versenyt, a fokozódó árnyomás - ugyanakkor nagy volumenű fejlesztési és beruházási-fejelesztési kapacitásokat köt le, és a három nagy cég amúgy is szerteágazó portfólióját így csak még jobban széttagolná.

A tovább-specializálódás helyett ezért üzletileg ésszerűbb megoldásnak tűnt, hogy az invertergyártásba is egyre mélyebben becsatornázható digitális üzletágat fejlesszék. Az invertereket napelemes rendszerek agyának tekintik, melyre egyre inkább rátelepedik az informatika (és az IoT-n keresztül egyre cizelláltabb rendszerek irányítására is mód adódik), így a digitalizációban jelentősebb a mozgástér és növekedés lehetősége.

Az ABB távozásának egyébként az olasz Fimer volt legnagyobb nyertese. A svájci portfólió megvásárlásával a cég tavaly a legnagyobb növekedést produkálta a szegmensben - és az 5. pozícióba katapultált.