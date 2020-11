Már otthonról is nézhet élő színházi előadásokat!

Elindult a SzínházTV online színházi streamingszolgáltató platform, amelyen keresztül otthonról, külföldről és vidékről is nézhetők élő színházi előadások. Jelenleg az Orlai Produkciós Iroda, a Katona József Színház, a Játékszín és a Centrál Színház darabjaira válthatók jegyek ilyen közvetítésekre.

A SzínházTV a Jurányi Ház Egy őrült naplója című darabjával debütál november 12-én 19 órakor, azután pedig minden csütörtökön 19:00-kor láthatnak élő színházi közvetítéseket a nézők. Az előadások 24 órán keresztül lesznek elérhetőek - írták a szolgáltatás elindítói közleményükben.

A közvetítések háziasszonya Kovács Patrícia színművész lesz. A nézők a közvetítések előtt az aktuális előadáshoz kapcsolódóan egy pár perces bevezetőt láthatnak, a szünetben pedig egy húsz perces beszélgetés során kulisszatitkokat tudhatnak meg.

A legmodernebb technológiával közvetítik az előadásokat: a felvételek hat kamerával 4K Ultra HD minőségben készülnek.

A SzínházTV megálmodásakor az motivált, hogy mindenkihez eljuttassam az élő színházi előadások élményét. Nagy reményekkel és szenvedéllyel dolgozunk a SzínházTV-n, és remélem a nézőink is ilyen lelkesedéssel használják majd a platformunkat. Szeretném, ha az előadásokra a világ minden részéről be tudnának csatlakozni a színházkedvelők, és azokhoz is el tudnánk juttatni a magyar előadásokat, akiknek nincs lehetőségük elutazni és személyesen megnézni egy-egy darabot" - nyilatkozta Radnai Márk, a SzínházTV megálmodója.

A színházkedvelők jelenleg az Orlai Produkciós Iroda, a Katona József Színház, a Játékszín és a Centrál Színház darabjaira válthatnak jegyet a platformon, ám a jövőben várhatóan még több színház előadásaival bővül a kínálat.

A Jurányi Ház - Orlai Produkciós Iroda - Füge Produkció - Katona József Színház koprodukciója, a Bodó Viktor rendezte Egy őrült naplója november 12-ei előadás után látható lesz