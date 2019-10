Mark Zuckerberg összeakasztotta a bajszát a demokrata elnökjelölttel

Mark Zuckerberg beperelné az amerikai államot, ha az fel akarná darabolni az olyan techcégeket, mint a Facebbok - derült ki abból a leiratból, amely egy júliusi igazgatótanácsi ülésen készült - írja a Mérce.

Az ügy előzménye, hogy Elizabeth Warren demokrata elnökjelölt még márciusban tárta a nyilvánosság elé azt a tervezetet, amely a nagy tech-monopóliumokat szétdarabolná, és így könnyebben venné állami szabályozás alá. Az 1930-as évek New Deal-jének intézkedéseire hasonlító tervezet szerint például a Facebooknak és az Instagramnak is külön irányítás alatti, különböző cégek kezébe kellene kerülnie, de ugyanez történne az Amazon által felvásárolt Whole Foods élelmiszerlánccal is.

A The Verge által kiszivárogtatott dokumentum szerint Zuckerberg jó viszonyt szeretne ápolni az állammal és nem szeretne belemenni egy hatalmas perbe, de "ha valaki megpróbálja a létünket fenyegetni, akkor ki kell állni a szorítóba, és megküzdeni velük." - mondta.

A kiszivárgott mondatokra reagált már Elizabeth Warren is, úgy válaszolt Zuckerbergnek, hogy "az igazán rossz az lenne, ha nem tennénk rendbe egy korrupt rendszert." "Ezt a korrupt rendszer az, ami a Facebookhoz hasonló nagy társaságok versenyellenes tevékenységet folytassanak, lábbal tiporják a fogyasztóik magánszféráját, és folyamatosan elmossák felelősségüket demokráciánk megvédésében." - idézi a Mérce a politikust.