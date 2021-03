Sorozatban már a negyedik űrhajóját veszítette el a SpaceX, miután Starship negyedik prototípusa, az SN11 tesztje sem sikerült. Hogy pontosan mi történt, nem tudni, de az biztos, hogy az egység nem tudott leszállni – írja a hvg.hu.

Az ArsTechnika beszámolója szerint a motortérbe helyezett fedélzeti kamera azt mutatta, hogy a 10 kilométeres magasságig rendben működtek a dolgok. Az emelkedés közben először kikapcsolták a három Raptor-hajtómű egyikét, ezzel biztosítva, hogy az SN11 ne érjen el túl nagy sebességet. A megfelelő magasságot elérve aztán a maradék kettőt is kikapcsolták, így az egység lassult, majd rövid lebegést követően zuhanni kezdett.

A Starship oldalára rögzített kamera azt mutatta, hogy a jármű megpróbált függőleges helyzetbe kerülni. Ez eddig a korábban balesetet szenvedett prototípusoknak sikerült, ám a mostani ködös időjárás miatt nem tudni, hogy ezúttal pontosan mi történt a teszt ezen fázisában. A földről csak ennyit lehetett megörökíteni a manőverről:

Amit biztosan tudni, hogy a felszállás után 5 perc 47 másodperccel az egyik motor újra elindult, hogy megkezdődjön a landolás. Ekkor azonban megszakadt a videós közvetítés. A helyszíni beszámolók több kisebb robbanásról szólnak. Elon Musk a Twitteren nem írt arról, hogy mi okozhatta a hibát.