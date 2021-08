A Mastercard és a CIB Bank bejelentette, hogy közel 900 online kereskedőnél vezetik be a Mastercard márka egyedi dallamát (sonic branding), vagyis ezekben a webshopokban Mastercard kártyás fizetést követően megszólal egy szignál és mellette egy animáció is jelzi majd a sikeres fizetést.

„Amikor elindítjuk a számítógépünket, telefonhívást fogadunk, chaten felhívjuk a szeretteinket vagy éppen elindítjuk a kedvenc videómegosztó oldalunkat, mindig ugyanaz a hangsor fut le – innen tudjuk, hogy jól ismert helyen járunk. Ezt az újítást hoztuk most el a fizetéstechnológiába is: több, mint két éve mutattuk be saját márkadallamunkat, amivel azóta számos fizikai kereskedőnél találkozhattak a kártyabirtokosok. A dallam megerősíti, hogy a fizetés sikeresen megtörtént. Mostantól viszont már az online vásárlások során is felcsendül a szignál és egy animáció is megjelenik a képernyőn a sikeres fizetést követően” – mondta a bejelentés kapcsán Mondovics Péter, a Mastercard marketing menedzsere.

A bankkártyás fizetés a megbízhatóság jele

A Mastercard nemrég mutatta be a Fizetési Élmény Riport legfrissebb eredményeit, melyből kiderül, hogy a tavalyi 27 százalékot követően idén az emberek 40,4 százaléka gondolja úgy, hogy megbízható egy online kereskedő, ha lehet bankkártyával fizetni az oldalán. Ez azt mutatja, hogy a vásárlók egyre többször kötik össze egy weboldal megbízhatóságát és a kártyás fizetés lehetőségét. Az új megoldás is ezt erősíti, hiszen a valós életben megszokott dallamsor immár az online térben is ugyanúgy elérhető, jelezve a sikeres fizetést.

Ügyfeleink számára kiemelten fontos a biztonságos online fizetés. Ennek az új online szignálnak a használatával az online kereskedőinknél vásárlók számára ez egy plusz lehetőség, hogy megbizonyosodjanak arról, fizetésük sikeresen megtörtént. Úgy gondoljuk, hogy a most bevezetett megerősítő dallam is egy kiegészítő segítséget nyújthat a sikeresen teljesült tranzakciók beazonosításában.” – mondta Szinai Ádám, a CIB Bank kommunikációs vezetője.

Az elmúlt év digitalizációs robbanása nem csak az online kereskedelemben hozott gyökeres változást, de a közmű szolgáltatóknál is. A hagyományos sárgacsekkes számlafizetést egyre több helyen váltják fel az elektronikus megoldások, hiszen a fogyasztók az élet minden területén elvárják azt, hogy egy fizetés pár perc alatt elrendezhető legyen. Azonban akár egyetlen negatív élmény hatására a vásárlók könnyen visszatérhetnek az offline ügyintézéshez. Ezért az online is elérhető szolgáltatásoknak az egyszerűség és a biztonság mellett egy “wow-élményt” is nyújtaniuk kell, például a kártyamentés lehetőségét vagy a Mastercard dallamának felcsendülését.