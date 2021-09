A hordozható fizetési eszközök használata dinamikusan bővül, köszönhetően annak, hogy folyamatosan növekszik az elérhető eszközök- és az érintésmentes terminálok száma egyaránt. Tipikus felhasználási területek az okos-, sport- és divatórák, illetve az egyéb kiegészítők, például gyűrűk, kulcstartók és karkötők - kezdik a beszámolót, hozzátéve, hogy Európában már több mint 40 országban a Mastercard kártyák integrálhatókórákba és egyéb okoseszközökbe.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az elmúlt négy év Európai termékmenedzsmentben töltött idő után ezen a területen, igazgatóként folytathatom a munkát. A Mastercardnál úgy látjuk, hogy az okostelefonok után a hordozható eszközöknek is fontos szerep jut majd a mindennapi fizetések során. Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy egyre több piacon, így a magyar felhasználók számára is egyre több banknál elérhetővé váljon ez a lehetőség” – mondta kinevezése kapcsán Szendrei Szabolcs.

Feladata azért is fontos, mert a Printec kutatócég adatai szerint a hordozható eszközökkel történt fizetések globálisan négyszeresére nőttek 2017—2020 között. A Juniper idén júliusban publikált felmérése alapján pedig Kelet- és Közép-Európában 30 szoros növekedést várható 2021-2026 között. A feladat pedig azért is testhez álló a szakembernek, mert a korábbi hitelkártya-menedzsment pozícióban Szendrei Szabolcs sikeresen vezette be a cég részletfizetési szolgáltatását több európai országban. A Mastercard Részletfizetés itthon is elérhető, amelyet Cetelem, OTP és Erste Mastercard hitelkártyával, valamint Erste Mastercard betéti kártyával lehet igénybe venni.

A hordható eszközös fizetés magyarországi elterjedést segíti, hogy a Mastercard által kezdeményezett Doppio programnak is köszönhetően jelentősen, mintegy 100 000 terminállal nőtt a kártyaelfogadó terminálok száma Magyarországon az elmúlt két évben, ez a növekedés pedig az egyik legnagyobb Európában. Az infrastruktúra fejlesztési programot 2019 őszén indította el a cég annak érdekében, hogy három év alatt megduplázzák a hazai kártyaterminálok számát.

Az okoseszközökkel történő biztonságos fizetést a Mastercard tokenizációs technológiája biztosítja, amelynek révén az eredeti bankkártyaszám helyett egy egyszerhasználatos token vesz részt a tranzakcióban.