A technikai hiba érintette a rendelésfeldolgozó rendszereket is, ami miatt a korábban rögzített és visszaigazolt megrendelések feldolgozásában is késedelemmel kell számolnia a vásárlónak írja a hvg. A hibáról a cég saját oldalán is tájékoztat.

A boltokban továbbra is lehet vásárolni, a weben azonban nem.

Az online és fizikai áruházban vásárolt termékeket indokolt esetben a hiba ellenére is visszaveszik, de a vételárat csak a probléma elhárítása után tudják visszaadni.

A Media Markt szerint a technikai hibában az áruházi szolgáltatások is érintettek, de ezekről az üzletben tudnak bővebb felvilágosítást adni.