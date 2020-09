Még egy óriás beszállt a játékpiacra

Az Amazon is elindítja saját játékstreaming szolgáltatását.

Az Amazon is megtartotta éves őszi seregszemléjét, amelynek keretén belül nem csak új Echo hangszórókat és egy biztonsági drónt mutatott be, hanem a Luna nevű játékstreaming szolgáltatást is, ami lényegében a cég Microsoft Project xCloudra és a Google Stadiara adott válasza. Az alapelv itt is ugyanaz: havidíjért cserébe az előfizetők letöltés nélkül játszhatnak játékokat, amelyek az Amazon AWS szerverein futnak majd a távolban - írja a 24.hu.

A szolgáltatás egyaránt elérhető lesz Windows, macOS, Fire TV rendszereken, később várható androidos támogatás is.

Az Apple appboltját kijátszva pedig böngészőn belül lehet majd futtatni iPhone-okon és iPadeken.

A játékokat különféle csatornákra osztva lehet majd elérni, első körben a Luna+ válik elérhetővé 6 dollárért havonta, benne többek közt a Metro Exodus, Resident Evil 7, Control, Rez Infinite címekkel. Még annyit tudni, hogy a későbbiekben várható, kimondottan Ubisoft szoftvereinek szentelt csatornával együtt összesen több mint száz játékot lesz futtatható a teszt alatt.