Megérné segíteni a kisebb vállalkozásokat

A kis- és középvállalatok (kkv) létfontosságú szerepet töltenek be Európa gazdaságában, nemcsak azért meg igen jelentős foglalkoztatók, hanem mert a gazdasági fellendülésben is nagy részük lehetne - egyesek szerint a növekedés motorját is adhatnák. Ehhez a digitalizációjukkal nagy löketet lehetne adni a fellendülésnek, ám ebben a kormányok segítsége is elkelne - állapították meg szakértők a Vodafone webinariumán, ahol a kkv-k digitalizációjának fontosságáról folyt az eszmecsere.

Európa gazdaságában jelentős szerepet töltenek be a kis- és középvállalkozások (kkv), hiszen mintegy 24 milliós számukkal az EU gazdaságában ők a fő foglalkoztatók, 95 millió embernek adnak munkát, a gazdaság működéséhez pedig 4 ezer milliárd eurónyi hozzáadott értékkel járulnak hozzá. Több oldalt adatforgalom nélkül tett elérhetővé a Vodafone A Vodafone megbízásából a Deloitte által elvégzett kkv-kutatás - amelynek keretében 1200 brit, spanyol, német és olasz kkv-t kérdeztek meg - rámutatott, hogy a gazdaság szempontjából oly fontos kkv-k jelentős kihívásokkal néztek szembe már a válság kezdeti szakaszában is. A Covid-19-járvány miatt minden szektort egybevéve 57 százalékuknál voltak megrendelés vagy szerződés visszamondások, 35 százalékuknál a Covid-19 jelentős hatással volt a keresletükre és árbevételükre - mutatott rá a Vodafone szerdai online webinariumán Socrates Mokkas, a Deloitte igazgatója. Mokkas továbbá hozzátette, hogy a leginkább digitalizált kkv-k a Covid-válaság alatt több mint kétszer annyi új üzleti lehetőséget találtak, mint a kevésbé digitalizált vállalatok. Nagy a szakadék a kicsik és nagyok között A nagy és kisebb vállalatok között azonban jelentős szakadék mutatkozik, amikor a digitalizáció lehetőségéről beszélünk. Mokkas szerint ennek oka három dologra vezethető vissza: a digitális eszközökhöz, technológiákhoz, de legfőképp a szélessávú internethez való hozzáférésre, a digitális átalakuláshoz szükséges pénzügyi és időbeli kapacitásra, valamint a digitális átalakuláshoz szükséges felméréshez, tervezéshez, kivitelezéshez és optimalizáláshoz szükséges képességekre. A növekedés motorja A kkv-k kulcsfontosságúak Európának és digitalizációjuk fontos szerepet játszhat az európai gazdaság fellendülésben - hangzott el több felszólalótól a Vodafone szerdai eseményén, ahol többen egyet értettek abban, hogy a kormányokat segítő keretszabályozással elő lehetne segíteni a kkv-k digitalizálását, amelyet azután országspecifikus dimenziókra is le lehetne bontani. A digitalizációt azért sem lenne utolsó segíteni a kkv-k körében, mert amellett, hogy a foglalkoztatásban és munkahelyteremtésben igen jelentős szerepet játszanak Európában, a digitalizáció javítaná a vállalkozások versenyképességét, illetve ellenállóképességét a válságokban. Ráadásul az OECD szerint a mobil szélessáv penetrációjának 10 százalékos növelése a GDP-t 0,6-2,8 százalékkal emelné éves szinten. Mit kellene tenni? Ebben az első és legfontosabb a lépés a megbízható szélessávú hálózat biztosítása lenne. Ebben pedig a kormányok segítsége is szükséges. Szűkíteni kellene a szakadékot a nagy és a kisebb vállalatok között, amelyek kormányzati beavatkozás nélkül várhatóan fennmaradnának. A koronavírus-járvány következményeit vizsgáló kutatások arra mutattak rá, hogy most ez a szakadék méginkább mélyülhet, miután a kisebb vállalatoknál a technológiai újításokra fordítható forrásokra máshol van szükség, vagyis ezek a beruházások - amelyekre paradox módon a mostani válságban nagy szükség lenne a fennmaradáshoz - tovább tolódhatnak. Emiatt például a Deloitte tanulmányának készítői úgy vélik, itt is elkélne kormányzati segítség, akár egy szélessávú hozzáférést támogató vocher-rendszer formájában, amelyet egyébként már néhány uniós tagállam be is vetett. A digitális beruházásokat rugalmas és irányított intézkedésekkel is lehetne ösztönözni, például rugalmas, vissza nem térítendő támogatásokkal vagy voucherekkel és/vagy kifejezetten további digitális beruházásokra adható hitelezés ösztönzésével, amelyeket még további támogató intézkedésekkel is meg lehetne spékelni.