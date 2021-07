Évekkel ezelőtt elkezdték használni magyar célszemélyek ellen is az NSO nevű izraeli kibercég okostelefonok feltörésére alkalmas kémprogramját, a Pegasust, és a célpontként kiválasztott emberek között voltak tényfeltáró újságírók, valamint médiacégeket is tulajdonló vagyonos üzletemberek, illetve az ő szűkebb környezetük is – jelentette a Telex a Direkt36-ra hivatkozva, amely egy nemzetközi tényfeltáró projekt részeként fürkészte az ügyet.

Panyi Szabolcs egyike azoknak a magyar újságíróknak, akiknek bizonyíthatóan feltörték a telefonját a Pegasus nevű izraeli kémszoftverrel. Panyi telefonját az Amnesty International jogvédő szervezet biztonsági stábja vizsgálta át, és így találták meg rajta a kémszoftver nyomait. Az újságíró tanácsokat is kapott a biztonsági szakemberektől arra, hogyan lehet, ha nem is megakadályozni a megfigyeléseket, de legalább valamennyire védekezni ellenük.

Az egyik legfontosabb tanulság, hogy a Pegasus észrevétlenül, akadály nélkül be tud jutni egy átlagos készülékbe – viszont benne maradni a készülékben már sokkal nehezebb. Az operációs rendszer frissítése, de akár a telefon ki-be kapcsolása is megszakíthatja a kémszoftver háttérfolyamatait. Ez nem azt jelenti, hogy onnantól biztonságban lenne a készülék, csak azt, hogy esetleg egy új behatolás elindítására van szükség.

A másik, hogy bár csomó applikációnak vannak sérülékenységei, a szoftverek hibáira vadászó és utána azokat a kémszoftverek fejlesztőinek eladó hekkerek, meg persze maguk a kémszoftver fejlesztők is elsősorban a legáltalánosabb applikációkra fókuszálnak. Az olyanokra, mint például a WhatsApp, az iMessage vagy a Facetime, amelyek az iPhone-felhasználók szinte mindegyikének a telefonján fent vannak. Ezért ha nagyon fontos valakinek a biztonság, érdemes lehet ezeket az appokat inkább kevésbé elterjedt alternatívákkal helyettesíteni, hiszen kisebb az esélye, hogy akár az NSO, akár más kémszoftvergyártó esetleg már azoknak a gyengeségeit is feltérképezte.

A harmadik tanulság, vagy inkább tanács, hogy az adataink és üzeneteink lehetőleg ne egy vagy néhány, hanem sok, egymástól független helyen, csatornán, applikáción legyenek. Különböző készülékeken ugyanarra a célra különböző megoldásokat használjunk. Legyen jó sok accountunk más-más jelszóval.

A negyedik és legfőbb tanulság azonban mégiscsak az, hogy ahová lehet, ne vigyünk magunkkal telefont vagy bármilyen más, SIM-kártyával ellátott eszközt, és a legbizalmasabb dolgokat kizárólag személyesen beszéljük meg. Ha pedig valamit le kell jegyezni, maradjunk a papírnál