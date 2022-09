Elhunyt Papp Péter, a Kancellár.hu Zrt. alapító vezérigazgatója, a halálhírt a vállalat jelentette be.

Papp Péter Nagykárolyban született, és iskoláit is ott kezdte. Már Magyarországon, a hatvani Bajza József Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE-n programozó matematikusként végzett, valamint a londoni Open Universityn tanult menedzsmentet. Egyetemi tanulmányait követően a pénzügyi szektorban tett kitérő után az informatika területén töltött be több cégnél vezetői pozíciót.

2002-ben úgy döntött, hogy megvalósítja régóta dédelgetett tervét: alapít egy platform-, gyártó- és termékfüggetlen, kizárólag információbiztonsággal foglalkozó gazdasági társaságot. Ez a cég lett Kancellár.hu Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a Deloitte felmérése alapján egymás után két alkalommal 2008-ban és 2009-ben is egyike volt az 50 legdinamikusabban fejlődő közép-európai technológia cégnek. A vállalatot 2008-ban alakították át Zrt.-vé.

Papp Péter fontosnak találta az információbiztonsággal kapcsolatos ismeretterjesztést és tudatformálást is. Átvette és átalakította a Hacktivity Kft.-t, amely a régió egyik legtekintélyesebbé növő információbiztonsági konferenciáját szervezi. Hasonló célok vezették abban is, hogy 2012-ben több társával megalapították a TEDxDanubia Nonprofit Kft.-t, mellyel évekig unikális keretet biztosított a TEDx előadásoknak Magyarországon.

2011-ben így beszélt önmagáról és terveiről: "Az én generációm álma az volt, hogy 45 éves korára hátradőlhessen, és az utolsó cseppig kiélvezze a karrierje gyümölcseit. Én 89 évesen akarom az utolsó bizniszt megkötni és csak aztán hátradőlni. Nekem ez az életem."

"Papp Péter 2022 szeptember 18-án rövid súlyos betegség következtében elhunyt. Álmait már nélküle kell megvalósítanunk" – írja a közlemény, utalva a szakember LinkedIn-en közzétett jelmondatára: „I had a dream: to build the market leader infosec company in Hungary. I have a dream: to build the market leader infosec company in EMEA” vagy is: