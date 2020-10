Megtalálta új kedvenc sorozatát? Ne tervezzen hosszú távra

Jól megy a Netflixnek az üzlet, a streaming szolgáltató egyike azon iparági vezető vállalatoknak, amelyeknek a koronavírus és az ezzel járó karantén jól jött. Épp ezért konstatálja sok felhasználó meglepődve és csalódottan, hogy az egyre nagyobb számban megjelenő sikeres saját sorozatokat is rendszerint legfeljebb két évad után elkaszálja a cég. Az ok pragmatikus, de az aligha vigasztalja a kedvenc műsoraikat elveszítő nézőket.

A Netflix növekvő ismertsége mellett nem meglepő, hogy a streaming szolgáltató saját produkciói közül is jó pár darab kiugró népszerűségre tett szert. A szolgáltató legújabb nagy dobása, hogy az Assassin's Creed sokmilliós táborral bíró számítógépes játékból készül élőszereplős adaptáció.

Emellett sokan értetlenkedve fogadják, hogy a Netflixen elérhető programok közül több olyat, amelyeknek van lelkes rajongótábora, sokan nézik, és/vagy a kritikusok is szeretik, hamar, többnyire a második évad végén halálra ítélnek és elkaszálnak.

Erre a sorsra jutott mostanában az Altered Carbon, a Sense8 és a népszerű Mindhunter pályája is várhatóan a második évaddal ér véget. A cégnél nem szívbajosak, a rengeteg új szériából, amit berendelnek legalább annyit ki is dobnak, ahogy arról több gyűjtés is tanúskodik. Még az olyan aranybányának tűnő termékek sincsenek biztonságban, mint a Marvel szuperhősös szériái, így veszett el Luke Cage két évad után, csakúgy mint a teljes képregényes szuperhős portfolió.

Mindezt úgy, hogy a kitartó rajongók rendre igyekeztek különböző internetes kampányokkal meggyőzni a céget, hogy adjon még egy esélyt kedvenceiknek.

Fontos mérőszámok

A Netflix üzleti döntéseinek hátterét nem rég a Wired ismertette. Miután a stream szolgáltató másként működik, mint egy televíziós csatorna, lévén egyben adja ki a sorozatok évadait, ezért egyben rendeli meg és fizeti ki őket, a megtérülést is máshogy számolja.

Ezeket egyelőre csak részben teszik nyilvánossá, illetve nincs is meg mindenhol a teljes bontás. Annyi kiderül, hogy a Netflix számára annyi a fő mérce, hogy hoz-e be annyit egy sorozat következő évada, mint amennyit a leforgatása felemésztene költségekben.

Mint azt a brit hatóságoknak a cég felfedte, három fő mércéje van, ami alapján a műsorok népszerűség nézi. A "kezdők" azok, aki egy sorozatból vagy filmből két percet megnéznek. Vannak a "befejezők" akik egy sorozatévadnak vagy filmnek a 90 százalékát megnézik. Ezt a két kategóriát vizsgálják a megjelenést követő hét, és 28 napra vetítve. Harmadik kategória az általános néző, ők azok, akik egy sorozatból egy részt, vagy egy filmnek a 70 százalékát megnézik.

Ebből kell összejöjjön egy olyan nézettség, hogy minél szélesebb körben, minél számosabb előfizető legyen, illetve az egyes saját gyártású programok népszerűsége megmutatkozzon az új előfizetők számában is.

Egyszer mindent ki kell próbálni

Ezeknek a kritériumoknak a Netflix saját gyártású tartalmai közül kevés felel meg. Sorozatok terén ilyen volt a több évadot megélt House of Cards, illetve a szolgáltató aktuális sztárterméke, a Stranger Things.

Sok másik szériánál, viszont ha ki is alakul egy nagyobb nézőközönség, ez rendszerint záros időn belül eléri a felső határát, ahonnét már nincs lehetőség tovább bővülni. Ráadásul egy sorozatnál a későbbi évadok egyre többe kerülnek, magasabb árról indulnak a készítőkkel a költségtárgyalások, ami az többletbevételek reményének híján már nem annyira vonzó, különösen ha előre ki kell fizetni a teljes produkciót.

Ennél az is kifizetődőbb, hogy teljesen új műsorokat legyártatnak jóval kisebb költségkerettel, hátha lesz belőle valami. A felhasználók Netflix fiókjában ezért jelennek meg rendre máshol különösebben nem is reklámozott különböző műfajú, és nagyon hullámzó minőségű tartalmak, amelyek jó eséllyel el is dől az első 28 hónapban a sorsa, és javarészt mennek a süllyesztőbe.

Mint egy felfutó startup

Ez a logika a Wired által megkérdezett pénzpiaci elemzők szereit annak szól, hogy a Netflix, hiába ismert nemzetközi szinten is a márka, még most is az agresszív terjeszkedés és a globális ügyfélszerzést tekinti elsődleges célpontnak.

Ezért inkább többet akar a választék látszatával kínálni minél alacsonyabb előállítási költségek mellett, semmint, hogy jobban ápolja szeretett és az adott rajongói táboron belül népszerű licenszeit.

A cég a napokban jelentette meg idei harmadik negyedévi üzleti jelentését, ami alapján az adott időszakban 6,44 milliárd dolláros árbevételével felülmúlta valamivel a várakozásokat. Cserébe új előfizetőből 2,2 milliót tudott szerezni, miközben 3,5 millió feletti érték szerepelt az előrejelzésekben.

Ezt a cég azzal magyarázza, hogy az első félévben, amikor világszerte otthonába kényszerült sok ember a koronavírus első hullámára válaszként bevezetett karanténok okán, hatalmas, csak az első negyedévben 16 millió új előfizetőt szereztek. Várható volt, hogy ez az ütem már nem marad fenn az év hátralevő részében.

A cég megerősítette, hogy hamarosan jön a Stranger Things új évada és, hogy változatlanul rengeteg új tartalmat jelentet meg, 2021-ben még többet is mint idén. Vérmes reményeket most sem érdemes fűzni ahhoz, hogy ezek közül a legtöbb hosszú életű lenne.