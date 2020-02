Megtámadták az Egis Gyógyszergyárat (Frissítve)

Az Egis Gyógyszergyárat az elmúlt napokban kibertámadás érte, a cég több belső rendszere leállt – értesült az Index.hu. Lapunkat a cég arról tájékoztatta, hogy zsarolóvírus fertőzte meg a rendszereiket, ami a munkavégzést is érintette.

A támadás tényét az Index.hu kérdésére az Egis megerősítette: "Kollégáink dolgoznak az elhárításon, közben folyamatosan zajlik a gyógyszergyártás és helyreállt az árukiszállítás is.

A károk felbecsülése a folyamat lezárása után várható" - írta a cég.

A portál szerint a támadás külföldről érkezett, de ezt az információt az Egis nem kommentálta.

Délután négy órakor lapunkat a cég képviselete arról tájékoztatta, hogy zsarolóvírus-támadás történt. Az ilyen ártalmas vírusok lényege, hogy lekódolják a rendszeren tárolt adatokat, de akár arra is képek, hogy az ipari termelésben résztvevő berendezéseket megbénítják, így akár leállhat a gyártás is egy üzemben. Ha átfogóbb képet szeretne kapni a zsarolóvírusokról, akkor olvassa el ezt a korábbi cikkünket.

Azt is közölték a Napi.hu-val, hogy a támadás február 23-án történt. "Kizárólag a Windows rendszereket érintette, ezek teljeskörű átvizsgálását követően egymás után indítjuk újra a szolgáltatásokat" - válaszolták megkeresésünkre, amelyben azt is közölték, hogy az incidens érintette a napi munkavégzési rutint is.

Az Egis Magyarország, Közép- és Kelet-Európa egyik vezető generikus gyógyszeripari vállalata, jelenleg a francia székhelyű Servier Csoporthoz tartozik. A vállalatcsoport nettó árbevétele meghaladta a 170 milliárd forintot, Magyarországon kívül további 65 országban értékesítik termékeiket. Jelenleg 629 különböző készítményük van forgalomban.

Vény nélkül kapható gyógyszereik közül a legismertebbek közé tartozik a Cralex nevű hasmenés elleni készítmény, a Reparon aranyérkenőcs, míg a receptköteles termékük közül az Apadex, vagy a Betaloc vérnyomáscsökkentők.

A gyártás mellett kutatás-fejlesztéssel is foglalkoznak hazánkban. Saját beszámolójuk szerint a 22. legnagyobb foglalkoztatók az országban, összesen 4400 dolgozójuk van.