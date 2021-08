Egyre gyakoribb a melanoma előfordulása Magyarországon, az újonnan diagnosztizált esetek száma évi háromezerre tehető. Az Egyesült Államokban viszont még súlyosabb a probléma: idén a becslések szerint több mint 100 000 amerikait diagnosztizálnak a bőrrák legsúlyosabb formájával. A betegség elleni küzdelemben azonban vannak biztató hírek: a szűrés forradalmian új módszerei segíthetnek abban, hogy korai stádiumban azonosítsák a betegséget - írja a CBS News.

Az egyik újítás egy különleges gép, amely 92 kamerával rendelkezik. Az összes kamera egyszerre rögzíti a képet, majd egy szoftver perceken belül pontos részletességgel háromdimenziós képet készít a páciens testéről. A hagyományos szűrések órákig tartottak, most viszont az összes anyajegy egyszerre vizsgálható a rövid eljárás után.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Életmentő a rendszeres és precíz önvizsgálat a fiatalok egyik leggyakoribb rákbetegségénél

A Covid-19 világjárvány idején végzett kevesebb bőrrákszűrés késedelmet okozhatott közel 20 000 melanoma diagnosztizálásában és kezelésében - derül ki a Journal of the American Academy of Dermatology című folyóiratban nemrég megjelent tanulmányból, amely csak az amerikai adatokra vonatkozó. A világon még nagyobb lehet a késedelem a diagnózis felállításában és a kezelésben. Az új gép viszont az egészségügy leterheltségén is enyhíthet.

Ezen fejlesztések közé tartozik egy speciális kézi mikroszkóp, amely a bőr alá szondázik, és képet ad a sejtek szintjéről. A Google egy otthoni szűrőalkalmazást is tesztel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fényképeket töltsenek fel és kutassák saját bőrbetegségeiket.