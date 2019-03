Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Melyik programnyelv mennyit ér? - Programozói fizetések Magyarországon

Legalább 25 ezer, egyes becslések szerint akár 60 ezer informatikus hiányzik a munkaerőpiacról. Egekbe szökő fizetésekről is évek óta lehet olvasni, de mennyit keres valójában egy programozó? Melyik programnyelvet mennyi idő alatt lehet elsajátítani és melyik jelent biztos karrierutat? Molnár Attila, a Codecool mentorának vendégcikkéből kiderül.

Míg ha tíz évvel ezelőtt egy programozó profi volt egyetlen programnyelvben, akkor biztos karrierút állt előtte. Manapság viszont gyorsan változik az IT ipar, egyre-másra jelennek meg új keretrendszerek. Ez az oka annak, hogy egyetlen programnyelv ismerete ma már nem elég ahhoz, hogy valaki programozói karriert építsen. Ha egy kezdő programozó biztos munkahelyet szeretne magának, akkor érdemes legalább két nyelven magabiztosan dolgoznia. Ha konkrétumot kellene mondani, akkor a Javat, C#-ot vagy a Javascriptet említhetnénk. Ennek az az oka, hogy olyan állásokból van Magyarországon a legtöbb, ahol ezeket a programnyelveket használják.

Melyik programnyelvet érdemes először tanulni?

Ha valaki nulláról szeretne programozói karriert építeni, akkor néhány hónap alatt Javában vagy C#-ban már el tud jutni kezdő szintre, amikor már képes például applikációkat fejleszteni. A JavaScript kezdő szintű elsajátítása is akár 4-5 hónap alatt lehetséges. A C, C++ programnyelv alapszintű megtanulása tart talán a leghosszabb ideig, összetettsége miatt kb. egy év kell ahhoz, hogy valaki érdemi munkát tudjon vele végezni.

A Codecoolban a diákok Pythonnal foglalkoznak először, mert ennek a nyelvnek a szabályai, szintaktikája gyorsan megérthető, ezért kezdőnyelvnek ideális. Könnyen érthetősége miatt akár már 3 hónapon belül látványos és izgalmas alkalmazásokat írhatunk benne, ugyanakkor itthon alacsony rá a kereslet, kevés olyan programozói állás van, ahol a Python lenne a követelmény. A Codecoolban 3 hónap Python után a diákok rátérnek a webes technológiákra, így a HTML-re, a CSS-re, a JavaScript-re, közben elsajátítják az adatbáziskezelés és a SQL nyelv alapjait. Az ezt követő három hónapban pedig az objektum-orientált programozás megtanulására fókuszálnak. Az utolsó három hónapban specializálódnak egy általuk választott programnyelvre, technológiai területre, ami a legtöbb esetben Java vagy C#.

Viszont ahhoz, hogy valaki igazán jó fejlesztő lehessen, a kódolás szükséges, de nem elégséges. Ezen felül még jól kell tudnia kommunikálni, hatékonyan működni csapatban, visszajelzést fogadni és hamar alkalmazkodni a folyamatosan megjelenő új kihívásokhoz.

Mennyit keres itthon egy programozó?

A legtöbb programnyelv esetében junior szinten nincsenek nagy eltérések a fizetések között. A kezdő fizetés havi bruttó 380-420 ezer forint között ingadozik. Ugyanakkor az egész iparágra jellemző, hogy meredeken növekednek a bérek: kétéves tapasztalattal már havi bruttó 600 ezer forintot lehet keresni, míg ötéves tapasztalattal a fizetés bruttó 900 ezer forintnál kezdődik. A javadalmazás főleg a cégmérettől függ: minél nagyobb a vállalat, annál valószínűbb, hogy az ipari átlagnál magasabb bérezésre lehet náluk számítani, például egy kezdő programozó egy multinál havi bruttó 500 ezer forintot is kereshet. A Hays legutóbbi elemzése szerint nagyvállalati környezetben, jellemzően budapesti munkahelyen egy junior szoftvermérnök átlagosan 5-650 ezer forintos havi jövedelemre számíthat itthon, míg egy néhány éves tapasztalattal rendelkező kolléga 7-900 ezer forint körül keres. Vezető fejlesztőként 1-1,3 milliós havi fizetés nevezhető átlagosnak. Nem csupán a cégméret, hanem a szektor is befolyásolja a programozói fizetéseket: a bankszektorban például kiemelkedően magas fizetések várják a programozókat.

Ha valaki speciális tudással rendelkezik, az természetesen nagyobb fizetésre tarthat igényt olyan cégeknél, ahol használni kell ezt a tudást. A business intelligence hazánkban például egy jól monetizálható tudás, mert kevés szakember van, aki igazán ért hozzá. Vagyis ha egy programozó alapos adatbázis-ismerettel rendelkezik, magabiztosan használja az SQL-t vagy a Python nyelvet, akkor magasabb fizetésre számíthat, mintha nem specializálódott volna ezekre a nyelvekre. Ugyanez a helyzet az SAP-vel: számos nagyvállalat használja ezt a vállalatirányítási rendszert, így azok a programozók, akik ismerik az SAP saját programnyelvét, az ABAP-ot, magasabb fizetésekre számíthatnak. A Hays elemzése szerint egy SAP tanácsadó Budapesten már kezdőként is megkeresi a bruttó 700 ezer forintot, míg 5+ éves tapasztalattal az átlagfizetés 1,2 millió forint.

Néhány éves tapasztalattal ugyanígy megdobhatja a fizetést a komplexebb feladatok elvégzéséhez szükséges úgynevezett full stack fejlesztői tudás.

Mi a helyzet külföldön?

Egy kutatás szerint Svájcban keresnek a legtöbbet a világon a programozók: a szoftver és a mobilfejlesztők szenioritástól függően havi bruttó 800 ezer - 2,9 millió forint között keresnek. A kezdő webfejlesztők fizetése havi 1,3 millió forinttól kezdődik, a senior szakemberek pedig 3,2 millió forintnak megfelelő fizetést is hazavihetnek havonta. Az Egyesült Államok kevéssel van lemaradva Svájc mögött a fejlesztői fizetéseket illetően: a szoftver- és a mobilfejlesztői fizetések havi 1 millió forinttól indulnak kezdők esetében, míg a sokéves tapasztalattal rendelkező kollégák 2,5 millió forintos havi fizetést is hazavihetnek.

Az USA-ban a webfejlesztők valamivel kevesebbet keresnek, mint a fentebb említett két terület szakértői: a kezdő fizetés 785 ezer forint, a senior fizetések pedig 2 millió forint körül tetőznek. A harmadik helyen és ezzel Európában az első helyen Németország áll: a kezdő webfejlesztők 525 ezer forintot keresnek, a seniorok pedig akár 1,4 millió forintot. A mobilfejlesztői fizetések havi bruttó 650 ezer-1,6 millió forint között mozognak, legjobban pedig a szoftverfejlesztők keresnek: a kezdők fizetése 890 ezer forinttól kezdődik, a szenior szakemberek pedig 1,68 millió forintnak megfelelő fizetést is hazavihetnek. Az európai országok közül a skandináv országok is az első tíz helyen belül végeztek.

Molnár Attila, Codecool

