A 67 éves Bill Gates úgy látja, hogy a mesterséges intelligencia ígérete „a legfontosabb előrelépés a technológiában a grafikus felhasználói felület óta”, amely lehetővé tette, hogy az emberek ikonok, menük és ablakok segítségével könnyebben interakcióba lépjenek a számítógépekkel, és megszabta a modern operációs rendszerek szabványát – írja a Bloomberg.

„A mesterséges intelligencia fejlesztése ugyanolyan alapvető, mint a mikroprocesszor, a személyi számítógép, az internet és a mobiltelefon megalkotása” – írta a milliárdos a Gates Notes blogján, hozzátéve:

Meg fogja változtatni az emberek munkáját, tanulását, utazását, egészségügyi ellátását és kommunikációját. Egész iparágak fognak átrendeződni körülötte. A vállalkozások azáltal fogják megkülönböztetni magukat, hogy mennyire jól használják az MI-t.

Bill Gates 2016 óta tárgyalt az OpenAI csapatával, tavaly pedig felkérte őket, hogy képezzék ki a rendszert az Advanced Placement biológia vizsgára. Mint mondta, a vizsga több mint egyszerű tények előadása, a diákoktól kritikus gondolkodást várnak el. Gates azt gondolta, hogy ez néhány évig fog tartani, de a GPT néven ismert AI-modellnek mindössze néhány hónapba telt, mire a főiskolai szintű biológiatanfolyamon ötössel felérő eredményt ért el.

Az OpenAI, amely mögött most a Microsoft további 10 milliárd dolláros befektetése áll, a múlt héten kiadta a GPT-4-et, a masszív szöveggeneráló AI-modell legújabb verzióját. Olyan feladatokra is használható, mint a kódolás és a képek készítése, a legújabb verzió pedig a felhasználó által megadott képekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszol. Az OpenAI a GPT-4 szabványosított teszteken elért sikereit hirdette, de a Princeton Egyetem egy professzora és egy PhD-hallgatója egy blogbejegyzésben azzal érvelt, hogy ezek rossz mércék lehetnek a technológia képességeinek értékelésére.

Mesterséges intelligenciával az egyenlőtlenségek ellen

Bill Gates, aki ideje nagy részét a Bill és Melinda Gates Alapítványnak szenteli, elmondta, hogy lelkesedik a mesterséges intelligencia azon lehetőségei miatt, amelyekkel a világ néhány legsúlyosabb egyenlőtlenségét csökkentheti, a fejlődő világ egészségügyi ellátásától kezdve az éghajlatváltozáson át az oktatásig. Alapítványa az elkövetkező hónapokban további részleteket fog közölni arról, hogy miként kívánja felhasználni a mesterséges intelligenciát. Az amerikai üzletember elismerte, hogy a technológia nehéz kérdéseket vet fel a munkaerővel, a jogrendszerrel, a magánélet védelmével, az elfogultsággal és még sok mással kapcsolatban.

A világnak biztosítania kell, hogy mindenki – és nem csak a jómódú emberek – profitáljon a mesterséges intelligenciából. A kormányoknak és a filantrópiának fontos szerepet kell majd játszania annak biztosításában, hogy ez csökkentse az egyenlőtlenségeket, és ne járuljon hozzá azokhoz. Ez a saját, mesterséges intelligenciával kapcsolatos munkám prioritása

– írta a filantróp milliárdos.

Eltávolodhat-e a mestersége intelligencia az embertől?

A Microsoft atyja „a mesterséges intelligenciával felfegyverzett emberek” fenyegetését is megjegyezte, és arra a következtetésre jutott, hogy a kormányoknak együtt kell működniük a magánvállalatokkal a korlátok felállításában. Létezik még egy szerinte hosszú távú kockázat is:

az emberekkel nem összehangolt vagy kifejezetten velük szemben dolgozó mesterséges intelligencia veszélye. Ezek a kérdések idővel egyre jelentősebbek lesznek.

„Dönthet-e úgy egy gép, hogy az emberek fenyegetést jelentenek számára? Arra a következtetésre juthat-e, hogy az érdekei eltérnek a miénktől, vagy egyszerűen csak nem törődik velünk?” – tette fel a kérdést Gates, aki szerint ez a probléma ma sem sürgetőbb, mint az elmúlt hónapok MI-fejlesztései előtt.

„Ugrásszerű növekedéshez és egy meghatározó mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia” – közölte a Microsoft magyarországi ügyvezető igazgatója. Szabó Péter arról is beszélt a Napi.hu podcastjában, hogy a ChatGPT azzal, hogy a valaha volt leggyorsabban terjedő internetes alkalmazás lett, bizonyítja, hogy mekkora igény van a fejlődő digitális szolgáltatásokra. Minden bizonnyal nagy hatással lesz a munkaerőpiacra is az MI fejlődése.