Az új mesterséges intelligencia nem válik egy nap alatt rasszistává, mint elődje

A Facebookot is üzemeltető Meta nyilvánosan elérhetővé tette a legkorszerűbb mesterséges intelligenciát (AI-t) használó chatbotot, akivel bárki beszélgethet. A fejlesztők szerint a "robot" képes a könnyed társalsgásra is, de összetett kérdésekre is tud válaszolni, nagyjából úgy, ahogy a Google keresője.