Mi lesz velünk és a zenészekkel koncertek és fesztiválok nélkül?

Virtuális rendezvényünk, az Out of the Box legújabb részében Egyedi Pétert, a Fishing on Orfű sajtófőnökét, Fülöp Zoltánt, a Sziget Zrt. fesztiváligazgatóját és Bali Dávidot a HOTS könnyűzenei exportiroda stratégiai vezetője, az NKA Hangfoglaló Program Kollégiumának vezetőjét kérdezzük. A 14 órakor induló élő streamben a jelenlegi helyzet kihívásairól és az ezekre adható válaszokról lesz szó – reklámköltéstől nézettségig.

A kormány döntése szerint 27 év óta először telik el úgy nyár, hogy nem lesz Sziget Fesztivál, mivel fenntartják azokat a szigorító intézkedéseket a koronavírus-járvány miatt, amelyek megtiltják, hogy tömegrendezvények legyenek Magyarországon. Nemcsak a nagy nyári fesztiválok maradnak el idén, hanem a koncertek, legyenek azok kicsik, vagy nagyok, bel- vagy kültériek.

Felmerül tehát a kérdés: hogyan éli túl ezt az időszakot a zenei iparág, a fesztiválok szervezői, a koncertezésből élő művészek? Mit tehetnek a jelenlegi helyzetben? Fokozott enyhítés esetére már készülnek tervekkel? Mi lesz augusztus 15 után? Többek között ezeket a témákat járjuk körül az Out of the Box legújabb adásában, melynek címe: Elmaradó zenei események és következményeik.

A beszélgetés résztvevői:

Fülöp Zoltán, a Sziget Zrt. fesztiváligazgatója

Egyedi Péter, a Fishing on Orfű sajtófőnöke

Bali Dávid, a HOTS könnyűzenei exportiroda stratégiai vezetője, az NKA Hangfoglaló Program Kollégiumának vezetője

Moderátor: Pusztay András az Index vezérigazgatója

