A múlt héten ellepték az internetet az arról szóló beszámolók, hogy bizonyos helyzetekben a Bing chatbot a mentális összeomlás jeleit mutatja. A Microsoft szerint a problémát a hosszúra nyúlt beszélgetések okozzák, ezért legfeljebb öt kérdés-válaszban limitálták az interakciókat, amelyekből naponta maximum ötvenet indíthattak a tesztelők – írja a PCWorld.

A Microsoft a felhasználói panaszok nyomán gyorsan lazított a szigoron. Az új szabályok értelmében már naponta 60 beszélgetést engedélyez az üzemeltető, egyenként legfeljebb hat kérdés-válasszal. A cég azt is közölte, hogy hosszabb távon százra kívánják emelni a beszélgetések számát.

A csevegési korlátozások bevezetése óta sokan kérték a hosszabb beszélgetések visszatérését a hatékonyabb keresés és a chatbottal való jobb interakció érdekében

– áll a Microsoft blogposztjában. A cég azt is megerősítette, hogy különféle üzemmódokat tesztelnek a Bing chatbothoz, amelyek alapvetően befolyásolják majd a válaszok stílusát. A bejegyzés három üzemmódot említ:

a precíz beállítás rövid, lényegretörő információkat közöl,

beállítás rövid, lényegretörő információkat közöl, a kiegyensúlyozott a középutat fémjelzi,

a középutat fémjelzi, a kreatív pedig látványosan kibontakoztatja a GPT nyelvi modell képességeit.

Korábban a Microsoft és az Alphabet Google is bejelentette saját generatív AI chatbotjait, amelyek képesek lesznek majd összegezni a weben található anyagokat összetett keresési műveletekhez. A Microsoft most arra számít, hogy a Bing AI chatbotjának emberibb válaszai miatt többen használják majd a keresőt, ami több hirdetőt is eredményezne.