Tízmilliárdot is megérne a csevegőplatform a Microsoftnak

A Discord több szempontból is ideális megoldás lehetne a redmondi cég játékplatformájához, de felfelé tolhatja a vételárat, hogy a tárgyalóasztalnál nem a Microsoft az egyedüli alkusz.

10 milliárd dollárért megszerezheti a Microsoft a Discordot - írta meg a Bloombergre hivatkozva a hwsw.hu. Iparági jólértesültek szerint a Discord előrehaladott tárgyalásokat folytat egy lehetséges felvásárlásról; ha az üzletet sikerül jól megkötni, akkor a gamereket célzó csevegőplatformért a redmondi óriásvég akár több mint 10 milliárd dollárt is fizethet.

A Bloomberg úgy tudja, hogy a népszerű chatalkalmazást fejlesztő Discord egy ideje több érdeklődővel is tárgyal, ami - feltéve, hogy a Microsoft nem akar üres kézzel távozni az asztaltól - az árakat jelentősen felfelé tornázhatja. A lehetséges Microsoft-felvásárlás ugyanakkor azért is egyre valószínűbb, mert a vevőnek ideális kiegészítőt jelentene Discord, azt gyorsan be tudná építeni a saját ökoszisztémájába.

Ráadásul a csevegőplatform prémium szolgáltatását, benne például a nagyobb fájlok feltöltési lehetőségét, a többféle emotikont és nagyobb felbontású képernyőmegosztást kínáló Nitrót szintén különösebb fejlesztési kényszer nélkül beépíthetné a Game Pass előfizetésébe - írja az informatikai portál.