A Microsoft újabb közösségi oldalt vásárolna

A Microsoft az elmúlt hónapokban egyeztetéseket kezdett a Pinterest felvásárlásáról. A redmondi cég akár 51 milliárd dollárt is fizethet a népszerű képgyűjtős, rendszerezős közösségi oldalért, amely a LinkedIn után lehet a cég újabb trófeája.

A Microsoft olyan felvásárlási stratégiát folytat, amelynek célja nem is csak az, hogy a Pinterestet használja pénznyomdának, hanem hogy a saját szerver- és felhőszolgáltatását tegye népszerűbbé azáltal, hogy az Azure-ra költöztet egy ilyen jelentős platformot. Ez vélhetően csábítóan hatna más cégek számára is - derül ki a felvásárlási szándékról beszámoló Financial Times cikkéből.

A Pinterest, amelynek piaci értéke a koronavírus-járvány során több mint 600 százalékkal nőtt, a múltban jelezte, hogy független cég akar maradni. A hír ráadásul még feljebb srófolja a közösségi oldal értékét, de mondjuk az így sem éri el a Microsoft kapitalizációjának 3 százalékát sem. Egyelőre viszont a tárgyalások - állítólag - szünetelnek a felek között.

A Pinterest megvásárlása, amely a Microsoft számára a valaha volt legnagyobb üzletet jelentette volna, szintén tesztelte a Biden-adminisztráció vágyát arra, hogy az erős technológiai vállalatok megköthessék az ügyleteket. A Microsoft először tavaly árulta el érdeklődését egy prominens közösségi médiás vállalat megszerzése iránt, amikor megpróbálta megvásárolni a TikTokot, egy népszerű kínai videoalkalmazás egyesült államokbeli részlegeit. Az üzlet úgy sem jött össze, hogy a vállalat nyomás alatt állt, miután a Trump-adminisztráció nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva tiltást akart bevezetni a szolgáltatásra.

A Microsoft az elmúlt években számos felvásárlást hajtott végre. Amellett, hogy 2016-ban 26 milliárd dollárért megvásárolta a LinkedIn munkaügyi közösségi oldalt, megvásárolta a GitHub kódszolgáltatót, amely a szoftverfejlesztők körében népszerű, és a Minecraft nevű online játékot, amely tavaly 131 millió felhasználóval rendelkezett. 2020-ban 7,5 milliárd dollárért felvásárolták a ZeniMax videojátékvállalatot is.