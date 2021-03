Megszüntet egy bosszantó jelenséget a Microsoft a Windowsban

Vége a nehézkes Windows 10 frissítésnek, a Microsoft egyszerűsít a folyamaton - írja a PCWorld.

A Microsoft, amikor elront egy-egy Windows-frissítést, akkor a problémákat szervizcsomagokkal javítja ki ám ezek telepítésével meggyűlhetett a felhasználók baja. Most a Microsoft erre talált megoldást: nemrég már be is vetették egy frissítésnél.

A telepítésbeli gondok egészen idáig akkor jelentkezhettek, amikor a Microsoft úgynevezett servicing stack update-eket (SSU-kat) akart telepíteni. Előfordult, hogy egy-egy frissítésben, több ilyen SSU-t is kiadtak, azonban ezek nem minden esetben települtek rendesen. Ez abból adódott, hogy az SSU-k mindig külön települnek, azonban sokszor egymásra épülnek, az pedig megakadályozhatja ezt a folyamatot, ha nincs jelen egy olyan fájl mely szükséges lenne egy új frissítés telepítéséhez. A gondot főként rendszergazdák tapasztalhatták, akik egyszerre rengeteg rendszernél kellett, hogy elvégezzék a karbantartást - olvasható a portálon.

A nemrégiben kiadott, Windows 10 2004/20H2 volt az első, mely már egy új rendszerben született, melyben az SSU-k képesek egyben települni. Ennek köszönhetően a korábban tapasztalt fennakadások megszűnhetnek.