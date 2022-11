Írország adatvédelmi hatósága hétfőn bejelentette, hogy 265 millió eurós bírságot (kb. 108 milliárd forint) és egyéb korrekciós intézkedéseket szab ki a Facebook és az Instagram anyacégére (Meta), amiért nem védte megfelelően a felhasználók adatait – írja a Politico.

A mostani bírság még egy 2021-es adatvédelmi incidens hozadéka, melyben több tucat uniós tisztviselő, köztük Didier Reynders igazságügyi biztos, valamint Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök személyes adatai is veszélybe kerültek.

A teljes kiszivárgott adatbázis végül egy nyilvános fórumon bukkant fel, és több mint 533 millió tételből állt. Telefonszámokat, belépési azonosítókat, teljes neveket és születési adatokat is tartalmazott.

Még fellebbezhet az ítélet ellen

Érdekesség, hogy a Meta európai központja éppen Írországban van, így a helyi adathatóság közvetlenül felügyeli a techóriás működését. Az ír adatvédelmi hatóság szerint a cég nem tett eleget az általános adatvédelmi kötelezettségének, vagyis engedte, hogy az adatok kiszivárogjanak. A bírság mellett felszólították a céget, hogy egy meghatározott határidőn belül javítsa ki az adatvédelmi hiányosságokat.

A Meta szóvivője kommentárjában elmondta, hogy a vállalat változtatásokat hajtott végre a rendszereinken, és továbbra is partnerek a jogszerűtlen adatlopások megakadályozásában. A Facebook anyavállalata még fellebbezhet a döntés ellen az ír bíróságok előtt, de források szerint hamarosan három másik, a Meta termékeit érintő döntést is be fog jelenteni az ország adatvédelmi hatósága.