Mit tanultunk magunkról, milyen hibákat követtünk el? - interjú Csányi Vilmossal

A Covid-19 első hulláma Magyarországon viszonylag enyhe volt, mégis teljesen felforgatta az éltünket. Hogyan változtunk a bezártság alatt és mi vár ránk, ha esetleg újra terjedni kezd a vírus? Milyen hatással volt ránk, hogy az egész világ adatokkal próbált meg alátamásztani egymásnak teljesen ellentmondó teóriákat. Többek között ezekről a kérdésekről beszélgetünk Csányi Vilmos etológussal 18 órától, az Out of the Box keretében.

Ahogy a koronavírus-járvány első hullámán túl vagyunk, Magyarországon az is sokak számára kérdésessé vált, hogy egyáltalán volt-e járvány. A kijárási tilalom alatt így is megtanultunk bezárkózni, de beleőrülni is. Hogy változott meg a magatartásunk a karanténtól? Másodjára könnyebb lesz, vagy láncokat kell a hatóságoknak a bejárati ajtókra erősíteni? Meddig van helye a kétkedésnek és a "bezzeg múltkor sem volt semmi" hozzáállásnak?

Emellett az egész világ a médiából próbált meg tájékozódni a vírusról, valamint a járványról, miközben naponta jelentek meg egymásnak ellentmondó információk. Még a legnagyobb tudományos folyóiratokat is megtréfálta, hogy gyorsan kellett friss tanulmányokat közzétennie, de az információk ellenőrzése, a munkák hitelessége új kihívások elé nézett.

Engem a járvánnyal kapcsolatos hiedelmek természete érdekel a legjobban. Talán az első alkalom, hogy az egész glóbusz megpróbált adatokkal alátámasztani sokféle, sokszor egymással ellentételes elképzelést. A hiedelmek és a tények viszonya a legizgalmasabb az elmúlt eseményekben

- vélekedik Csányi Vilmos, Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az ELTE etológia tanszékének professzor emeritusa, a Harvard Egyetem és a New York State Research Institute for Neurochemistry volt vendégkutatója, akivel csütörtök este 6 órakor többek között a fenti témákról és kérdésekről beszélget az Out of the Box legújabb adásában Szabó Dániel, a Napi.hu újságírója.

