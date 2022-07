A magyarok 63 százaléka tárol otthon használaton kívüli mobiltelefont, ráadásul az esetek többségében több darab, akár 10-15 évnél is régebbi készülék hever a fiókban – derült ki a Yettel legújabb országos kutatásából.

A Világgazdaság által idézett kutatás szerint a leggyakoribb otthon tárolt számítástechnikai és mobilos eszközöknek a mobiltelefonok számítanak: ezek tízből hat válaszadónál megtalálhatóak – derült ki a Yettel legújabb országos kutatásából. A listán a mobiltelefonokat nem sokkal lemaradva követik a töltők és kábelek (61 százalék), majd a fej- és fülhallgatók (47 százalék), a videó/cd/dvd-lejátszók (42 százalék), a számítógépek (39 százalék), a magnó, hifi (38 százalék), illetve a tv, monitor (37 százalék).

Érdekesség, hogy nem csak régi, elavult technológiák, de olyan, viszonylag újabb kütyük is szerepelnek a fiókban heverő eszközök listájában, mint a bluetooth-hangszórók (17 százalék) vagy az okos- vagy fitneszórák (15 százalék). A megkérdezetteknek csupán 6 százaléka jelezte, hogy a felsoroltak közül egyik sem található meg az otthonában.

A kutatásból kiderült, hogy a legtöbben (61 százalék) akkor vesznek új telefont, ha az előző használhatatlan lett, így például elromlott vagy elveszett, de sokaknál az is döntő tényező, ha az egyébként működőképes készülék nagyon elhasználttá vált (45 százalék), vagy nem rendelkezik valamely szükséges funkcióval (42 százalék).

A kitöltők 60 százalékának több mint 5 telefonja volt valaha, ötödének pedig legalább 10 készüléke, és a válaszok alapján ezek egy részét egyszerűen elteszik, amikor újra cserélik.

Az otthoni tárolást említők (63 százalék) közel felének (46 százalék) 3 vagy annál is több használaton kívüli mobil van az otthonában, a megőrzött készülékek életkora pedig az esetek közel felében (46 százalék) legalább 10 éves, de a válaszadók ötödének (22 százalék) 15 évnél régebbi mobilja is van.

A kutatás arra is rákérdezett, hogy milyen célból őrzik meg az emberek a régi készülékeket. Az elsődleges ok (56 százalék), hogy tartaléknak teszik félre őket, de az is gyakori, hogy nem tudják, mit érdemes kezdeni velük (28 százalék), vagy nincs kedvük foglalkozni a kérdéssel (27 százalék). Gyakran megjelölt ok az is, hogy a készülékeken lévő adataikat féltik a felhasználók az illetéktelenektől (24 százalék), és meglepően sokan (23 százalék) érzelmileg kötődnek a régi mobiljukhoz.

A Yettel kampányban ösztönzi a fogyasztókat, hogy a régi mobiltelefonokat ne őrizgessék vagy dobják a szemetesbe, hanem vigyék be a társaság üzleteibe, a szolgáltató pedig erre szakosodott partnerei segítségével gondoskodik ezek újrahasznosításáról. Emellett július 18-tól az NMHH készülékcsere-programjának keretében most 40 ezer forint támogatással lehet vásárolni új készüléket a Yettelnél a nemrég még használt 2G-s vagy 3G-s mobilokért cserébe.