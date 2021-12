Az már korábban is tudni lehetett, hogy a program részeként legfeljebb bruttó 20 ezer forint vissza nem térítendő anyagi támogatást kaphatnak azok, akiket a 3G-s hálózatok jövő évben esedékes lekapcsolása hátrányosan érint az ötmilliárd forintos keretösszegű támogatási programra 2022. február 14-től lehet pályázni.

A támogatási programban minden, kizárólag 2G/3G-képes mobilkészülékkel rendelkező magyar állampolgár részt vehet vagyoni helyzetétől függetlenül, ám fontos új elem, hogy a kiiíró két részre bontotta a pályázatot, így

az első szakaszban (2022. február 14-tól május 8-ig, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig) csak azok pályázhatnak, akik 2G és 3G csatlakozásra képes készülékkel rendelkeznek,

majd ezt követően, 2022. július 17-ig - a fennmaradó keretösszeg erejéig - azok is, akik kizárólag 2G-képes mobilt használnak.

A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 20 ezer forint, melyet olyan új, VoLTE és 4G vagy 5G képes mobilkészülékhez nyújtható támogatás, amelynek bruttó fogyasztói ára legfeljebb 120 ezer Ft. Fontos szempont, hogy bár a készülék VoLTE-támogatása előírás, az már nem feltétel, hogy a funkciót az adott típus esetén az ügyfél mobilszolgáltatója is támogassa - olvasható a portálon.

A pályázónak a támogatás igénybe vételéhez a régi készülékét át kell adnia a kereskedőnek az új telefon megvásárlásakor, miután gondoskodott a rajta lévő személyes adatok törléséről. Emellett előírás az is, hogy a készüléknek működőképesnek kell lennie, illetve az is, hogy a csere előtt azt ténylegesen használták is.

Vagyis nem lehet cserealap a fiók mélyén évek óta tengődő, működésképtelen mobil.

A pályázatokat kizárólag a regisztrált kereskedőkön keresztül lehet majd benyújtani, a kereskedő által kitöltött adatlapon keresztül - a kiíró szerint az igénylés összességében mintegy 15-20 perces ügyintézéssel járhat majd.