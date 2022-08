A világ legnagyobb előfizetéses, online streaming-szolgáltatójként ismert Netflix bő fél éve jelentette be, hogy megveti a lábát a feltörekvő mobiljátékok piacán. Bár már az indulás is nehézkes volt, az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy az emberek a létezéséről is megfeledkeztek: a 220 milliós előfizetőtábor mindössze egy százaléka használja aktívan a platform játékos szolgáltatását – derül ki az Apptopia friss jelentéséből, melynek eredményeit a Verge foglalta össze.

Az applikációelemző cég adatai szerint eddig összesen 23,3 milliószor töltötték le a játékokat, és átlagosan napi 1,7 millió felhasználó indítja el valamelyik alkalmazást. Tavaly novemberben mindössze öt játékkal indult a szolgáltatás, de azóta felvásároltak három apró fejlesztőstúdiót, ennek köszönhetően 24 játékra tornászták fel a kínálatot. Bár valóban kevesen használják, azt ki kell emelni, hogy a játékok nem tartalmaznak hirdetéseket, valamint nem terhelik agyon alkalmazáson belüli vásárlásokkal sem.

Kevesebb az előfizető, jönnek a reklámok

A Netflix nehéz időszakot él meg, ugyanis idén áprilisban a cég fennállása óta először megállt a növekedése, több mint 200 ezer előfizető hagyta ott a szolgáltatást. Ezt a trendet azóta sem sikerült megállítani, hiszen július végén újabb, közel egymilliós csökkenésről számoltak be. A drámai helyzet miatt nem meglepő, hogy több lábon szeretnének állni (videojátékok), valamint próbálnak a jelszómegosztás ellen is fellépni, amely szintén veszteséget termel a cégnek.

Emellett a reklámmentességet korábban zászlajára tűző szolgáltatás bevezet egy olcsóbb, hirdetésekkel telepakolt díjcsomagot is. Elemzők szerint ennek van a legjobb esélye arra, hogy fordítson az előfizetési hajlandóságon.

Persze az tény, hogy pénzügyi értelemben jól tartják magukat: a második negyedévben közel 8 milliárd dolláros bevételt ért el a Netflix, ami az előző év azonos időszakához képest 8,6 százalékos növekedést jelent. Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy a növekedés üteme lassul, és a cég részvényei is több mint 40 százalékot zuhantak az elmúlt fél évben.

Jön fel a konkurencia

A vállalat azért is szeretné bővíteni a filmekre és sorozatokra épülő ágazatát, mert mostanra rengetegen küzdenek az előfizetők kegyeiért : már a Disneynek, az Applenek és az Amazonnak is van saját online mozija, az HBO pedig már régebb óta fontos szereplő a streaming-piacon. A riválisok sokszor több saját tartalmat gyártanak, ezért a Netflix valami újat akar nyújtani a potenciális előfizetőknek.





De persze komolyan is veszik a műfajt, hiszen számos sikerszériájuk videójátékokhoz kötődik, többek között a The Witcher, a League of Legends és a Resident Evil is kapott már feldolgozást. A saját játékaik nagyrésze pedig konkrét sorozatok alapján készült, a kínálatban elérhető például a „Stranger Things 3: The Game”, de játék készült az Arcane-szériához és a Robbanó cicák társashoz is.

Habár a számok messze elmaradnak a vezető mobiljátékok népszerűségétől, a vállalat egyelőre bízik a terjeszkedésben, és az év végéig meg szeretné duplázni a választékot. A Netflix még nem közölte, mekkora összeget fordítanak az új bizniszre, de azt elárulták, hogy az egyszerűbb mobilos címek után komolyabb fejlesztésekbe is fognának.