2021 szeptemberében a Samsung volt a világ leggyakoribb telefonmárkája: az összes eladott készülék 27,55 százalékával világelsők. A második helyen jelenleg az Apple áll, az összes eladás 26,75 százalékával, míg a harmadik helyen, jelentősen lemaradva a Xiaomi áll 11,51 százalékkal. A világ első 15 helyezettje között a Nokia zárja a rangsort 0,58 százalékkal. Az a Nokia, amely néhány évvel ezelőttig az eladott telefonok számát tekintve a vezető márka volt.

2010 áprilisában ugyanis még nem az Apple-t vagy a Samsungot találjuk az első helyen, hanem a Nokiát. A finn gyártó hosszú évek óta világelső volt a különböző telefonmárkák között. Hogy csak egy telefont említsünk, a Nokia 3310-esből 2000 óta több mint 126 millió darabot adtak el. 2010-ben pedig a Nokia 1280-as készülék megjelenésének köszönhetően csak ezzel a telefonnal több mint 100 millió darabot sikerült eladnia a márkának.

Kapcsolódó Elszállhat az okostelefonok ára

Az elmúlt években azonban az Apple és a Samsung megelőzte, de még így is a világ 10 legkelendőbb telefonja közül nyolc a Nokiától érkezett. A lista élén két "történelmi" telefon áll: a Nokia 1100 és a 1110. A Nokia 1100-at 2003 augusztusában jelentették be, és az év végére már 250 millió darabot adtak el belőle. A Nokia 1100 erősségét az alacsony ára jelentette, ami lehetővé tette, hogy a mobiltelefont a fejlődő országokban is értékesítsék.

A világ harmadik legkelendőbb telefonja az Apple iPhone 6 és iPhone 6 plus. Ez az okostelefon a világ első érintőképernyős okostelefonja is az eladások számát tekintve. Először 2014-ben került a boltokba, és az elmúlt 7 évben már 222 millió darab fogyott belőle világszerte - derül ki a Statistics and Data összesítéséből.

A 2020-ban legkelendőbb telefonok listájának élén az Apple iPhone 12 és iPhone 12mini áll több mint 38 millió eladott készülékkel. A második helyen a Samsung Galaxy: S20, S20+, Ultra áll több mint 28 millió eladott példánnyal. A harmadik helyen pedig ismét az Apple áll a második generációs iPhone SE-vel és több mint 24 millió eladott készülékkel. A legkelendőbb telefonok első hat helyét az Apple és a Samsung felváltva foglalja el. A hetedik helyen a Xiaomi Redmi Note 9 Pro áll, amelyből 2020-ban több mint 15 millió darabot adtak el világszerte.