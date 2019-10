Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Most már Budapesten is lehet 5G-vel netezni

Elindította kereskedelmi szolgáltatást nyújtó kültéri 5G hálózatát Budapesten a Vodafone Magyarország - jelentette be a vállalat.

Az idén húsz éves Vodafone Magyarország összesen 33 darab állandó, élő 5G bázisállomást telepített és kapcsolt hálózatba a fővárosban. A most elindított szolgáltatás a 3,5 GHz-es sávban működik, amelyet a Vodafone még a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2016-os aukcióján vásárolt a jelenleg aktív magyarországi mobilszolgáltatók közül egyedüliként.

A telekommunikációs cég közlése szerint a mindenki számára elérhető kültéri 5G szolgáltatást a Vodafone Magyarország az országban elsőként indította el, amit először Budapest belvárosában, pontosabban Budapest belső kerületeiben és a Duna mentén vehetnek igénybe az ügyfelek.

A Vodafone közleményében ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az 5G hálózat csak az arra alkalmas mobileszközzel és tarifával érhető el. A Vodafone portfóliójában jelenleg két 5G képes készülék kapható: az LG V50 és a Huawei Mate 20X, ám a szolgáltató ígérete szerint a jövőben tovább bővülne ez a termékportfólió.

Lakossági tarifa szinten a Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro előfizetésekkel érhető el az 5G szolgáltatás, míg a vállalati tarifák esetében ezek a Business Red 5GB, Business Red 20GB, Business Red Superior, Business Red World csomagok. Ezekkel az előfizetésekkel további költségek nélkül használható az 5G hálózat.

A hálózattal kapcsolatban a közleményből kiderül, hogy a most bekapcsolt, összesen 33 darab állandó, élő 5G bázisállomások a már meglévő 4G állomásokra épülnek. A budapesti hálózat a Vodafone saját 3,5GHz-es sávján működik. Az első magyarországi 5G hálózat elméleti maximális letöltési sebessége meghaladhatja az 1,4 gigabit per szekundumot (a garantált letöltési sebesség 0/0 Mbit/s), a késleltetés pedig 10 milliszekundum alá is csökkenhet.