Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy bajban lehet a Netflix

Egyes előrejelzések szerint több millió előfizetőt is elveszíthet a következő években a Netflix a megjelent új konkurensek megjelenése miatt.

Egyre több elemző hívja fel a figyelmet arra, hogy a világ legnagyobb streamingszolgáltatójának számító Netflix a következő néhány évben egyre inkább borotvaélen táncol - a cég jövőre egyes előrejelzések szerint több millió hazai előfizetőt veszíthet, hiába öl minden eddiginél többet tartalomgyártásba, és hiába zsebel be minden eddiginél több nemzetközi díjat - írta a hwsw.hu szakportál.

Az egyik legfrissebb értékelés szerint jövőre akár négymillió hazai előfizetőt is elveszíthet a cég, melyet részben a nemzetközi terjeszkedéssel, részben az exkluzív tartalomkínálat kibővítésével - vagyis elsősorban több saját tartalom gyártásával - kíván kompenzálni. A legfrissebb, nem túl optimista prognózis egy nappal azután érkezett, hogy kiderült, a Netflix saját tartalmaival minden eddiginél több, összesen 34 jelölést szerzett a jövő januári Golden Globe díjátadóra. Ám a filmszakma és a kritikusok gyarapodó elismerésének dacára a cég pozícióit az idei év második felében megjelent konkurensek, azok közül is elsősorban a Disney+ streamingszolgáltatás veszélyeztethetik, melyet Reed Hastings cége egyelőre további tartalmi erősítéssel igyekszik kompenzálni - ez azonban pénzügyi szakértők szerint csak tovább növelheti a Netflix amúgy is tetemes, csaknem 12,5 milliárd dolláros adósságát.

Szakértők szerint a legnagyobb problémát a Netflix jelenlegi árazása, valamint egyes, korábbi húzótartalmak elvesztése jelenti, így a díjcsomagok 9-16 dollár közé pozicionált ára hosszútávon fenntarthatatlan. A Netflix ugyanakkor kategorikusan elutasította eddig bármiféle reklámtámogatott modell bevezetését, a drága tartalomgyártás és tetemes adósságállomány ugyanakkor nemigen hagy más mozgásteret a vállalatnak az árak csökkentésére.

A vállalat számára emellett némi kiutat jelenthet a nemzetközi terjeszkedés, melyre az utóbbi két-három évben különösen nagy hangsúlyt fektetett a cég. A Netflix globális előfizetői bázisának ma már csak mintegy harmada amerikai néző, a fizetős ügyfelek többsége a nemzetközi piacokról érkezik, ahol a vállalat folyamatosan bővíti katalógusát lokalizált és helyi gyártású tartalmakkal. A magyar nézők számára jó hír, hogy a Netflixen az idén minden eddiginél több film vagy sorozatrész kapott magyar szinkront vagy legalább feliratot, októberben magyar felület is érkezett a platformhoz, november végén, december elején pedig olyan, magyar filmek is bekerültek a kínálatba, mint az Oscar-díjas Saul fia, az Oscar-jelölt Testről és lélekről, valamint Az állampolgár, a Kaméleon vagy éppen a Csak szex és más semmi.