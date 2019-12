Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy dobásra készül a Facebook - rossz hír ez a Google-nek

Nem bízik a Google-ben a Facebook, ezért olyan operációs rendszert épít, ami alkalmas lesz az Android leváltására - írja a PCWorld.

A Facebbok nemrég új kapmusz építésébe fogott, hol többek között hardvereket terveznek majd. Ezeken pedig az Androidtól független szoftvereket szeretnének futtatni - olvasható a portálon.

A fejlesztésekben részt vesz az operációs rendszerek igazgatójaként az a Mark Lucovsky is, aki a Windows NT fejlesztését segítette a Microsoftnál. Emellett saját chipeket és új virtuális asszisztenst is akar a Facebook a termékeihez.

A Facebook a jövőben is megtartja az androidos alkalmazásait, így a platformról nem tűnik el. A közösségi óriás azonban ezúttal mindent maga szeretne összerakni, nem bízik a versenytársaiban, és ennek hangot is adott. Attól is tart továbbá, hogy ha összetűzésbe kerülne a Google-lel, akkor sokrétű problémákba futna bele.

Saját hardver és szoftver mellett pedig a kormány sem kényszeríthetné olyan könnyen, hogy a felvásárolt egységeket önálló cégként szervezze ki a Facebook.

