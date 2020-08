Nagy változások a Vodafone-nál augusztustól

Teljesen megújult otthoni vezetékes portfóliót kínál ügyfeleinek a Vodafone augusztustól - jelentette be a telekommunikációs vállalat.

Az augusztusban elinduló otthoni csomagok révén lehetővé válik, hogy egy helyről rendeljék meg az ügyfelek az internetet, televíziós, valamint vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatást. A szolgáltatások teljes harmonizálásának és integrálásának részeként mostantól minden ügyfélnek lehetősége lesz - a volt UPC-s szolgáltatási területeken is - csomagtól függetlenül a digitális TV Comfort és Premium előfizetések mellé Vodafone TV platformra váltani - közölte a Vodafone Magyarország.

A szolgáltató a Vodafone TV-t megújult szoftverrel kínálja, amelyben a szolgáltatás felhasználói felülete átláthatóbb és tartalomközpontúbb lett. Ez a cég közleménye szerint annyit jelent, hogy a Vodafone TV gyorsan megismeri és megtanulja a tartalomfogyasztási szokásainkat, és ahhoz alkalmazkodva kínálja fel a legérdekesebb tartalmakat, Dolby-hanggal és HD-minőségben. Emellett pedig mindenki számára ingyenesen elérhető a beépített felvétel funkció és a 7 napos műsorvisszajátszás is.

A gyerekek számára létrehoztak egy úgynevezett Gyereksarok funkciót, ahol zárt és biztonságos környezetet biztosítanak a kicsik számára egy egyszerűsített felhasználói felületet, ahol csak az életkoruknak megfelelő, számukra biztonságos műsorokat érik el.

A Vodafone a fentiek mellett bejelentette, hogy kezdetben Budapesten, Miskolcon és egyes környező településeken bevezeti az 1000 Mbps kínált letöltési sebességű vezetékes internetcsomagját, melynek köszönhetően egyszerre több eszközről is gyorsan és hatékonyan böngészhetnek a felhasználók. A nagy sebességű, 1000 Mbps-os csomaghoz a Vodafone, az eddigiekhez hasonlóan, olyan prémium modemet biztosít ügyfelei számára, amely akár wifin keresztül is képes kezelni a nagy sebességet, ráadásul vendég wifihálózat is beállítható rajta, így az előfizetőknek senkivel sem kell megosztaniuk saját internet-hozzáférésüket.

Révész Balázs, a Vodafone lakossági szolgáltatások üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az új vezetékes ajánlatok az okostelefonoknál megszokott személyre szabhatóságot biztosítja, vagyis a hagyományos otthoni csomagokkal szemben, a Home portfólió keretében az ügyfelek olyan szolgáltatásokat választhatnak csomagjaikba, amelyekre ténylegesen szükségük van.

Az újítás eredményeképpen az új portfólióban a vezetékes telefon már nem lesz kötelező elem, csak választható opció, illetve bármelyik TV-csomag bármelyik internet csomaggal kombinálható lesz, és az alap TV-csomagok mellé az ügyfelek igényeik alapján további kiegészítő szolgáltatásokat is választhatnak kedvező havidíjjal és határozatlan idejű szerződéssel. A Vodafone emellett azt is ígéri, hogy a mobil- és vezetékes szolgáltatások kombinációja esetén mindenki számára további kedvezményeket is kínál a cég, az új ügyfelek pedig az első három hónapban akár 50 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe a megújult csomagajánlatokat.