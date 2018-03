Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot változik az élet május végétől

Amely cég bármilyen szinten adatot kezel, annak komoly változásokra kell felkészülnie. Itt nemcsak kamerás megfigyelésről van szó, de egy ügyfél regisztrációja után is adatokat tárol a vállalkozás. Erről szólt a Napi.hu Adatvédelmi checklist 2018 elnevezésű konferenciája.

A GDPR (General Data Protection Regulation), azaz az Európai Unió új, általános adatvédelmi rendelete 2018. május 25-én lép hatályba. Ezzel kapcsolatban Balogh Gyöngyi, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Adatvédelmi Főosztályának vezetője elmondta, hogy mindenkinek joga van a személyes adatainak védelmére, ez alkotmányos alapjog.

A most bejövő változás, hogy az eddigi uniós irányelv helyett rendeleti szabályozás fog életbe lépni május végétől, amit már kötelező lesz alkalmazni. Ez annyiban nem meglepő, hogy a cégeknek két évük volt a felkészülésre.

"Ennek az időszaknak az elején ez még nem tudatosult a vállalkozásokban, sokan most, az utolsó pillanatban kezdtek el a GDPR-ral foglalkozni" - mondta Balogh. Szerinte nyilvánvaló, hogy a hatóságoknak is kell felkészülési időszak, így nem kell arra számítani, hogy "nagy ellenőrzések és ügyek" kezdődnek május végétől."Ha tehát esetleg május 26-ra nem tökéletesen van rendben minden részkérdés, akkor még reménykedhetnek az adatkezelők abban, hogy lesz idejük befejezni a feladatokat" - emelte ki a főosztályvezető.

Mindenki helyzetét jól megbonyolítja

Azt Balogh is elismerte, hogy nehezen értelmezhető szabályról van szó, "de ezt kell elfogadnunk". Az egységes alkalmazással kapcsolatban kiemelte, hogy amikor a rendelet készült, akkor komoly lobbizás volt, így a multiknak sikerült elérniük azt, hogy ne tagállamonként eltérő értelmezések és joggyakorlat legyen, hanem ugyanolyan szabályok szerint tudjanak dolgozni különböző országokban. "Ennek következtében pedig szabadabban áramolhatnak az adatok" - mondta Balogh, aki szerint ugyanakkor teljesen átalakul az ügyintézés.

"Minden hatóság minden tagállam, ugyanúgy értelmez minden kérdést" - mondta a célt, ám elismerte, hogy ezzel kapcsolatban még sok egyeztetés van hátra. Itthon ugyanakkor az eljáró hatóság magyar lesz, ám ha egy cégcsoportnak külföldön van anyavállalata, akkor elképzelhető, hogy ott lesz az intéző hatóság. "Ha több hatóság között vita lesz és nem egyeznek meg például a bírság összegében, akkor van egy vitarendezési fórum, az adatvédelmi testület. Ők fognak dönteni, illetve eleve iránymutatással szolgálnak a hatóságok számára" - emelte ki Balogh.

Sok kérdésben fontos változást nem hoz a GDPR. Az adatvédelmi garanciák tekintetében például nem született semmilyen új dolog, ez eddig is levezethető volt az infotörvényből - vélte a főosztályvezető. A megfogalmazásban, részletekben persze vannak különbségek, így összességében elmondható, hogy az elvek területén nincs változás, viszont például a számonkérhetőségben már lesznek újdonságok.

Adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatban Balogh elmondta, hogy a területen jelentős változásra lehet számítani, hiszen amíg eddig a hatóság vezetett egy nyilvántartást, addig ez május végétől megszűnik, nem is lesz bejelentési kötelezettség. A cél az adminisztratív terhek csökkentése volt, amivel egyet is értett a főosztályvezető, mivel mint mondta, eddig is csak tájékoztató jellege volt az adatbázisuknak, ami sokszor félrevezető volt. "Ha kint van egy nagy szám, akkor sokan gondolták azt, hogy az megbízható cég. Ennek megfelelően túl nagy jelentőséget biztosítottak neki." - vélte a NAIH szakértője.



Fotó: Böszörményi Edina Balogh: május végén még kaphatnak türelmi időt a vállalkozásokFotó: Böszörményi Edina

A hatóság sincs teljesen készen

Május végétől az adatkezelőknek kell vezetniük a saját nyilvántartásukat, a felkészülés során először ezzel kell foglalkozniuk a cégeknek Balogh szerint. "Érdemes áttekinteni, hogy milyen fajta adatkezelést végez a cég, adatleltárt készíteni. Ebbe beletartozik a munkáltatói adatkezeléstől kezdve a tanfolyamszervezésen át a kamerás megfigyelés is. Az excel tábla is megfelelő, de persze vannak ennél modernebb eszközök is. A hatóság pedig mostantól a saját döntéseit fogja nyilvántartani."

Az incidens-nyilvántartás eddig is volt, de eddig nem volt bejelentési kötelezettség a hatóság felé. Ez megváltozik, hiszen mostantól ez utóbbi is kötelező lesz. És mi számít incidensnek: minden adatkezelési probléma, amit adatbiztonsággal kapcsolatos. Tehát a hackertámadás ugyanúgy ennek számít, mint egy kéretlen e-mail megkapása. A bejelentési kötelezettségnek három szintje is lesz, éppen ezért Balogh azt ajánlotta, hogy ezt a kötelezettséget mindenki alaposan tekintse át, hiszen a bejelentés elmaradása bírságot vonhat maga után.

"Amennyiben a hatóság panaszbeadványt kap és nincs meg ennek a nyoma a cégnél, akkor a hatóság eljárást indíthat és megvizsgálhatja az esetet" - emelte ki Balogh. Egyelőre a hatóságnál is a felkészülés zajlik, az incidensnyilvántartó-rendszer készülőben van, ám a honlapon például már lehet információt megosztani. "A tesztüzem most kezdődik, a hatóság remélhetőleg megfelelően ellátja majd a feladatát és megfelelő informatikai rendszert tud felépíteni" - mondta a főosztályvezető.

Lesz bírságolás is

A hatóság jelenleg vizsgálati eljárásokat folytat le, ekkor nincs bírságolás, nincs határozat, hanem felszólítás van, ha pedig ezt teljesítik, akkor lezárul az ügy és nincs további következménye. Május végétől viszont a hatóságnak csökken a mérlegelési lehetősége, hogy milyen eljárást indítson - hívta fel a figyelmet Balogh, aki szerint a kisebb ügyekben is határozathozatal és bírság lehet az eljárás vége, hiszen sokkal kötöttebb lesz a hatóság keze.

Fontos részlet, hogy a magyar szabályozással szemben - szinte teljesen - megszűnik a kkv-k mentessége, de nem ez az egyetlen szigorítás. A nagy bírságösszegek, amik nevesítve lettek - nevezetesen 20 millió forint helyett immár 20 millió euró maximális bírság - főként a nagy multivállalatok megregulázására lesz alkalmas, egy kisebb cégnek nem kell attól tartania, hogy ekkora büntetést fog kapni. "A döntéseket mindig egyedi szempontok szerint fogják meghozni a hatóságok" - emelte ki Balogh.

Kiemelendő, hogy adatkezelő nemcsak cég, hanem magánszemély is lehet, elég csak a blogokra gondolni. Így ők sem mentesülnek a GDPR alól, igaz, esetükben külön vizsgálni kell azt is, hogy milyen jövedelmi és vagyoni helyzettel rendelkezik, azaz mennyire volt lehetősége a szabályok betartására.

