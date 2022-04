A NASA GRX-810 oxiddiszperzióval erősített (ODS) ötvözete 2000 Fahrenheit-fok (1095 Celsius) feletti hőmérsékletet is elvisel, jobban alakítható, és több mint 1000-szer hosszabb ideig bírja, mint a jelenlegi legkorszerűbb ötvözetek. Ezek az új ötvözetek felhasználhatók a magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz, például a repülőgépek és rakétahajtóművek belsejében lévő alkatrészek gyártásához, mivel az ODS-ötvözetek mostoha körülmények között is ellenállóbbak, nehezebben érik el a töréspontjukat – írta a NASA a friss felfedezésről.

"A nanoméretű oxidrészecskék közvetítik ennek az ötvözetnek a hihetetlen teljesítménybeli előnyeit" - mondta Dale Hopkins, a NASA Transformational Tools and Technologies projektjének egyik vezetője.

Az ODS-ötvözetek előállítása ilyen szélsőséges körülmények között kihívást jelent és költséges. A NASA Alloy GRX-810 kifejlesztéséhez az ügynökség kutatói számítási modelleket használtak az ötvözet összetételének meghatározásához. A csapat ezután a 3D nyomtatás segítségével egyenletesen eloszlatta a nanoméretű oxidokat az ötvözetben, ami jobb magas hőmérsékleti tulajdonságokat és tartós teljesítményt biztosít. Ez a gyártási folyamat gyorsabb, költséghatékonyabb és tisztább, mint a hagyományos gyártási módszerek.

Ezek az ötvözetek jelentős hatással vannak a fenntartható repülés jövőjére. Például sugárhajtóművekben való alkalmazás esetén az ötvözet magasabb hőmérséklete és megnövelt tartóssági képessége csökkentett üzemanyag-felhasználást, valamint alacsonyabb üzemeltetési és karbantartási költségeket eredményez.

Ez az ötvözet a hajtóműalkatrészek tervezőinek új rugalmasságot is biztosít, mint például a könnyebb anyagok, hatalmas teljesítményjavulással párosulva. A tervezők most már olyan kompromisszumokat is mérlegelhetnek, amelyeket korábban nem tehettek meg teljesítménybeli kompromisszumok nélkül.

Az új fémötvözetek kutatása és a 3d nyomtatás egyre fontosabb területté vált, mivel a klímaváltozás elleni harcban is szerepe lehet ezeknek az új anyagoknak.