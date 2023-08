Az űrben történő gyártás talán még sci-finek hangzik, de már most is zajlik, bár egyelőre nagyon kis léptékben. Ez egy olyan kezdődő piac, amely az elemzők és számos startup cég előrejelzése szerint hamarosan be fog indulni.

"Ha a gyógyszereket, a félvezetőket, a szépségápolási és egészségügyi termékeket, valamint potenciálisan az élelmiszereket nézzük, akkor a piac becsléseink szerint 2030-ban valamikor 10 milliárd dollár fölött lesz" — mondta Ilan Rozenkopf, a McKinsey partnere a CNBC-nek.

Az űr egyedülálló környezetet kínál a kutatás és fejlesztés számára, mivel a magasabb sugárzási szint, a mikrogravitáció és a közel vákuummentes állapot lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy olyan új gyártási módszerekkel vagy anyagokkal álljanak elő, amelyek a Földön nem lehetségesek.

A gyakorlat nem teljesen új. A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) számos kísérletet végeztek már akadémikusok, kormányzati ügynökségek és kereskedelmi ügyfelek, például

emberi szövetek tenyésztésével,

tisztább félvezetők előállításával

és új vagy jobb gyógyszerek kifejlesztésével kapcsolatban.

Joe Biden elnök a 2024-es pénzügyi év költségvetésében még 5 millió dollárt is elkülönített a NASA számára, hogy az ISS-en rákkutatásokat folytasson.

Már most több űrkutatási startup lát lehetőséget abban, hogy kompakt űrgyárakkal vigyék véghez az űrbeli gyártási igényeket. Az egyik ilyen cég a dél-kaliforniai Varda Space Industries. A Varda küldetése, hogy az űr egyedülálló tulajdonságait kihasználva segítsen a gyógyszeripari vállalatoknak a gyógyszereik javításában vagy új gyógyszeres terápiák kidolgozásában, majd ezeket az anyagokat visszaszállítsa a Földre.

A Varda üzleti ajánlatának kulcsa a fehérjekristályosodás néven ismert jelenség. Ez akkor következik be, amikor a szuper-telített fehérjeoldatokat lényegében elpárologtatják, hogy szilárd anyagot képezzenek, így a tudósok tanulmányozhatják a fehérje szerkezetét.

A fehérje kristályszerkezetének megértése segíthet a tudósoknak abban, hogy jobb képet kapjanak a betegség mechanizmusáról, és optimalizálni tudják a gyógyszertervezést.

Gondoljunk csak azokra a gyógyszerekre, amelyeknek kevesebb mellékhatásuk van, hatékonyabbak, vagy amelyek többféle körülménynek is ellenállnak, például nem kell őket hűteni.

Az elmúlt években több kutatás is kimutatta, hogy az űrben termesztett fehérjekristályok sokkal jobb minőségűek, mint a Földön termesztettek. A terv az, hogy nem a teljes gyógyszert állítják elő az űrben, hanem csak az úgynevezett elsődleges gyógyszerhatóanyagot, vagyis a gyógyszer terápiás hatásáért felelős részt.

"Nem fognak minket penicillint vagy ibuprofent vagy ilyen típusú, nagyon általános, tömegfogyasztásra szánt célanyagokat látni gyártani, mivel az előállításához szükséges kristályok mennyisége messze meghaladja a jelenlegi képességeinket" - mondta Delian Asparouhov, a Varda Space Industries társalapítója és elnöke. "De van egy sor olyan gyógyszer, amelyek évi többmilliárdos bevételt termelnek, és amelyek aktívan beleférnek abba a gyártási méretbe, amit még a jelenlegi gyártóüzemünkkel is meg tudunk csinálni."

Asparouhov elmondta, hogy az Egyesült Államokban 2021-ben és 2022-ben a több százmillió adag Pfizer covid-vakcina beadott mennyiségéből

a tényleges felhasználható elsődleges gyógyszerhatóanyag, a tényleges kristályos mRNS tényleges összmennyisége gyakorlatilag kevesebb volt, mint két tejeskancsó.

Az Atlanti-óceán túloldalán, a walesi Cardiffban a Space Forge saját űrbeli gyárának megtervezésén dolgozik, ahol a következő generációs félvezetőket gyárthatják. A Space Forge célja, hogy a szilíciumtól eltérő anyagokból félvezető szubsztrátokat készítsenek, így hatékonyabb, nagyobb teljesítményű chipeket gyárthatnak.

"Az anyagok következő generációja lehetővé teszi számunkra, hogy olyan hatékonyságot érjünk el, amilyet még soha nem láttunk" - mondta Andrew Parlock, a Space Forge amerikai tevékenységének ügyvezető igazgatója. "A félvezetők teljesítményének 10-100-szoros javulásáról beszélünk." - tette hozzá.