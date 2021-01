Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem igazán megy még az adatkezelés

Noha már évekkel ezelőtt bevezették, az európai általános adatvédelmi rendeletet (GDPR), még most is sokszor megsértik az uniós tagállamok. Egy új kimutatás szerint a nyilvánosan elérhető esetek alapján Magyarország a középmezőnyben van, ehhez igen kevés feljegyzett eset is elég volt.

Tavaly az Európai Unióban a tagállamok 171,3 millió euró büntetést kaptak adatkezelési kihágásokért, amelyek a GDPR hatálya alá tartoznak - derül ki a Finbold.com pénzpiaci szaklap gyűjtéséből. A legtöbb, 76 ügy Spanyolországban volt, míg az értéket tekintve Olaszországban jött össze a legtöbb büntetés, 45,6 millió euróval, viszont mindössze 34 szabálysértéssel. A leggyakrabban a nem megfelelő belső szabályrendszer, illetve a megfelelő adatkezelési előírásokat nem biztosító vállalati működés miatt szabtak ki büntetést. A konkrét eseteket tekintve a német H&M Hennes & Mauritz online boltja, a Shop AB & Co. KG kapta a legnagyobb büntetést 35,25 millió euróval adatvédelmi szabálysértés miatt. Az olasz TIM távközlési vállalat volt ebben a rangsorban a második, 27,8 millió euróval, míg a British Airways 22,04 millió eurónyi büntetést halmozott fel. A büntetések értéke alapján Olaszországot Nagy-Britannia követi, majd Németország és Svédország áll 14 278 800 euróval. Az esetszámokat tekintve Spanyolországot jócskán lemaradva Olaszország követi 34 esettel, majd Románia és Svédország következik. Magyarország 10 regisztrált kihágással a középmezőnyben áll a 12-ik helyen. A tanulmány megállapítja, hogy hiába van már 2018. óta hatályban a GDPR, a tavalyi esetszám és büntetési tételek jelentősnek tekinthetők. A Finbold.com megjegyezte, hogy vannak olyan GDPR-esetek, amelyek nem nyilvánosak, a felmérés a publikussá tett eseteket összegezte.