Nem Magyarországon a legdrágább a PS5 és az Xbox Series X

Van, ahol több mint 400 ezer forintba kerül egy PS5 vagy Xbox Series X, míg Kanadában csak 145 ezerbe kerül a két konzol. Magyarország az átlagáraival a középmezőnyben van.

Mennyit kell fizetnünk a legújabb generációs PS5 és Xbox Series X - játékkonzolokért? Különböznek e az árak más országokban? Hol a legolcsóbb Gamer-nek lenni a világban? A Picodi.com erről készített összefoglalót, utánanéztek a legújabb játékkonzol árainak, azok népszerű előfizetéseivel együtt, hogy megválaszolják ezeket a kérdéseket.

Ukrajnában kell a legtöbbet, 421 800 forintot fizetni a legújabb Playstationért, cserébe az új Xbox Argentínában a legdrágább, itt 385 800 forintot kérnek el érte. A legkedvezőbb árak Kanadában vannak mindkét konzol esetében, itt a legújabb PlayStation 146 800 forint és az Xbox Series X 139 800 forintba kerül. Magyarországon, ahogy számos másik országban is a két platform ára teljesen megegyezik: itthon mind a kettőért 185 000 forintot kell fizetni, ami körülbelül megegyezik a cseh és osztrák árakkal, de Romániában, Lengyelországban is hasonló árakkal találkozhatnak a játékosok.

Önmagában viszont kevesen vásárolnak csak játékkonzolt, hanem ahhoz előfizetéseket is szereznek: mind a Sony, mind a Microsoft olyan előfizetéseket kínál, amik lehetővé teszik a többjátékos módot - PlayStation Plus és Xbox Live Gold. Az előfizetők néhány ingyenes játékot is kapnak így havonta, de az előfizetések árai is nagy különbségeket mutatnak a világ országaiban. A legolcsóbb ebben az összehasonlításban már Törökország: az Xbox Live Gold előfizetés (11 400 forint) és a PlayStation Plus (6 800 forint).

Picodi

A rangsor másik végén Svájc található, az Xbox Live Gold előfizetés itt 33 600 forint és a PS Plus 23 500 forint. A vállalatok kijelentései alapján, az árak a helyi piacgazdaságot tükrözik. Magyarországon az Xbox Live Gold és a PS Plus előfizetései 26 400 forint és 18 000 forint. Ez jóval kevesebb, mint amennyit a svájciak fizetnek, de mégis, több mint kétszer annyi, mint a török játékosoké.