Netbankot használ? Akkor erről tudnia kell

Veszélyekre figyelmeztet a Sicontact Kft.

Ma már a hazai lakosság túlnyomó többsége használja az e-kereskedelmet mindennapi teendőinek elvégzéséhez (termékvásárlás, szállásfoglalás, számlák befizetése stb.) Egy 2019-ben végzett kutatás kimutatta, hogy az elmúlt egy évben a felnőtt internetezők 91 százaléka vásárolt online, azaz hozzávetőlegesen 5,4 millió ember, ami 7 százalékos növekedés a 2017-es adatokhoz képest. A hagyományosnak tekinthető asztali PC-k és laptopok mellett azonban a mobilfizetési alkalmazások is egyre nagyobb térhódításba kezdtek. Míg a felnőtt internethasználók 47 százaléka számítógépről, addig 37 százalékuk már okostelefonról, netbankon keresztül intézi pénzügyeit.

Tudatosság az online világban

Az otthoni és munkahelyi gépek esetén a felhasználók többsége tudatában van, hogy mennyire fontos a megfelelő vírusvédelmi program alkalmazása, ugyanez azonban a mobileszközök kapcsán már nem mondható el. Az okostelefont használók csupán 56 százaléka alkalmaz valamilyen adatvédelmi szoftvert, így internetes vásárlásaik és bankolásaik során fokozott veszélynek vannak kitéve az online világ kártevőivel szemben.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az infokommunikációs eszközök, valamint az online jelenlét drasztikus növekedésével, sokan csak nehezen tudják felvenni a ritmust. A szükséges tudás és kompetenciák hiányában pedig egyre bővül a felelőtlen internethasználók köre, akik saját magunkat sodorjuk veszélybe. A K&H Bank az információ- és internetes biztonság növelése érdekében útjára indította K&H e-dukáció névre hallgató programját, amelyben a Sicontact Kft., az ESET termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója szakmai partnerként vett részt.

Nyolc alapelv Az online banki szolgáltatások kellő elővigyázatossággal és megfelelő óvintézkedéssel biztonságossá tehetők. Az ESET szakértői 8 pontban határozták meg, hogy milyen lépéseket érdemes betartani a biztonságos online bankolás és fizetés érdekében.



1. Használjon megbízható eszközt az online számlákhoz való csatlakozás során, olyat, amelyet lehetőleg saját és megfelelő védelmi megoldással láttak el.

2. Legyen óvatos, hogy hol lép be a fiókba. Kerülje a nyilvános Wi-Fi kapcsolatot számlaegyenlege lekérdezése, illetve számlakifizetés során. Ha semmiképpen sem tudja elkerülni a nyilvános hálózatok használatát, akkor alkalmazzon VPN (Virtual Private Network) megoldást, hogy kommunikáció titkos maradjon.

3. Legyen naprakész a számítógépe. A rendszeres biztonsági hibajavítások azonnali letöltése és futtatása segít bezárni a támadók által keresett sebezhetőségeket, ugyanis a javítatlan hibák, sérülékenységek lehetővé tehetik, hogy megfertőzhessék számítógépet.

4. Használjon megbízható és naprakész biztonsági megoldást, többszintű és naprakész vírusvédelmi biztonsági megoldást.

5. Alkosson mindenhol erős jelszót, amit nem használ máshol. Ehhez hasznos, és könnyen megjegyezhető alternatíva a jelmondatok használata. Léteznek olyan jelszókezelő programok is, amelyek eltárolják az összes kódot, és a felhasználónak csak egyetlen mester jelszóra kell emlékeznie.

6. Ne dőljön be az átveréseknek! Ha olyan üzenetet kap, amely amely arra kéri, hogy változtassa meg a belépési adatait vagy kattintson egy mellékelt linkre, ne tegye meg. Egy bank sosem küld ilyen jellegű üzenetet. Gyanú esetén legjobb, ha telefonon vagy személyesen megkeresi a bankját.

7. Jelentkezzen ki, ha befejezte az online bankolást.

8. Aktiválja az SMS értesítéseket, így sokkal hamarabb felfigyelhet a gyanús tevékenységekre.

Edukáció az adatbiztonsághoz

A programhoz egy online kitölthető teszt is kapcsolódik, amelyet kitöltve a felhasználó megtudhatja, milyen hiányosságai vannak, és melyek azok a területek, amelyekben még fejlődne kellene, például erősebb jelszóválasztással, illetve az is kiderül, hogy mi az az adathalászat. Fontos, hogy ne csak pénzügyek intézésekor, hanem az interneten zajló egyéb tevékenységek végzése során is biztonságban legyenek az adatok - legyen szó akár facebookozásról, online zenehallgatásról, vagy csak egy szimpla internet-hozzáférést igénylő játék használatáról.