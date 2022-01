Emelte a havi előfizetés díját a Netflix az Egyesült Államokban és Kanadában, írja a Reuters a vállalat pénteki közlése nyomán. A drágításra azért volt szükség, hogy a szolgáltató ki tudja fizetni az új programokat, és versenyben maradhasson a zsúfolt streaming piacon – idézi a hírügynökség jelentését a Világgazdaság.

A standard csomag, amely két egyidejű streamelést tesz lehetővé, mostantól havi 15,49 dollárba kerül az Egyesült Államokban, szemben a korábbi 13,99 dollárral. Az árak Kanadában is emelkedtek, ahol a standard csomag 14,99 dollárról 16,49 dollárra emelkedett.

A Netflix részvényei közel 3 százalékkal 533,84 dollárra emelkedtek a Nasdaqon, miután a Reuters közölte az áremelések hírét. A részvények 1,3 százalékkal magasabb, 525,69 dolláros szinten zártak.

A drágítás, amely 2020 októbere óta az első ezen a piacon, az új ügyfelek számára azonnal hatályba lépett.

A meglévő előfizetők az új árakat a következő hetekben, a havi számlák kézhezvételekor látják majd.

„Azért frissítjük árainkat, hogy továbbra is minőségi szórakozási lehetőségek széles választékát kínálhassuk. Mint mindig, most is többféle csomagot kínálunk, így a tagok kiválaszthatják a költségvetésüknek megfelelő árat” – mondta a Netflix szóvivője.

A Netflix a korábbi áremelések ellenére is növelte ügyfeleinek számát, ami azt mutatja, hogy az előfizetők hajlandók voltak elfogadni a magasabb költségeket – mondta Mark Mahaney, az Evercore ISI elemzője, aki szerint ez annak a bizonyítéka, hogy a Netflixnek árképző ereje van.