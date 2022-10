A világ legnagyobb havidíjas, film- és sorozatnézős streaming oldalaként számon tartott Netflix már egy ideje küzd a jelszómegosztás ellen, vagyis amikor egy előfizető a barátainak, ismerőseinek adja meg a belépési adatait. Bár már korábban is lebegtettek be megoldásokat, a vállalat menedzsmentje most végre elárulta, pontosan hogyan szeretne véget vetni a trükközéseknek: a Netflix pótdíjakat fog felszámolni azoknak, akiknek a háztartásukon kívül plusz fiókjaik vannak – derül ki a cég kedden közzétett gyorsjelentéséből.

Ha a felhasználó továbbra is szeretné megosztani előfizetését másokkal, lehetőség lesz egy drágább csomag fejében alszámlákat létrehozni a fiókhoz. Valamint a szolgáltatás fel fogja ajánlani azt is, hogy akik most más fiókját használják, akár át is vihetik a meglévő profiljukat egy teljesen új előfizetésre.

A vállalat szerint azért van szükség a szigorításra, mert a jelszómegosztás az egyik fő okozója az előfizetői számaik romlásának: egy előfizető legfeljebb öt felhasználói fiókot hozhat létre, ez pedig ahhoz vezet, hogy sokan osztozkodnak a fiókokon. A cég korábbi becslése alapján 100 millió felhasználó tulajdonképpen ingyen használja a szolgáltatást. Rengeteg embert érint a mostani szigorítás, melyet a friss bejelentés szerint 2023 elején terveznek elindítani. Mivel a Netflix nem részletezte, pontosan hány országra terjed ki a változtatás, minden bizonnyal az összes piacra kiterjeszti, így Magyarországra is.

Extra költségek és reklámok is jönnek

A pótdíjat azokra fogják kiszabni, akik nem élnek egy háztartásban a számlatulajdonossal. A vállalat egylőre nem közölte, hogy ez pontosan mennyibe fog kerülni az embereknek, de azért van viszonyítási alapunk: az új megoldást néhány latin-amerikai országban tesztelték az év során, a tapasztalatok alapján nagyjából 600-1000 forintos extra költséggel kell számolni profilonként, az alapcsomag árán felül. Jelenleg a magyar árak 2490 és 4490 forint között egy előfizetésre.

Tíz év óta először az otthoni mozi legnagyobbja vesztett népszerűségéből, a szolgáltatást több mint 200 ezer felhasználó hagyta ott az idei első negyedévben. A Netflix egyre inkább romló eredményei miatt komoly reformokat lengetett be korábban: a reklámmentességet korábban zászlajára tűző szolgáltatás egy olcsóbb, de hirdetésekkel telepakolt csomagot is bevezet.

Most kiderült az is, hogy ez az Egyesült Államokban havi 6,99 dollárba fog kerülni – 30 százalékkal olcsóbb, mint a reklámmentes alapcsomag –, és óránként körülbelül öt percnyi hirdetést fog a néző nyakába varrni. Ez egyelőre 12 országban indul el novemberben, Magyarország még nincs köztük.

Meglepetést okozott a Netflix

Ugyan tavasszal még sokan arról beszéltek, hogy Netflix uralkodása véget érhet a streaming háborúban, most jelentős növekedésről számolt be a cég: július-szeptember között 2,41 millió új előfizetőt szereztek globálisan, ami magasan felülmúlta a vezetés és az elemzők jóslatait. A streaming oldalért jelenleg mintegy 224 millió felhasználó fizethet havonta.

A vállalat pénzügyi értelemben is a vártnál jobban teljesített: a harmadik negyedévben 7,93 milliárd dollár bevételre tettek szert, ami csaknem 6 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az egy részvényre jutó eredmény másfélszeresére rúgott (3,1 dollár a 2,13 dollárral szemben), majd a zárás utáni kereskedésben 14 százalékkal erősödtek a cég részvényei, miután kiadták az ígéretes számokat – írja a CNBC.

Az iparágban egyébként szinte példa nélkülinek számít a Netflix terve, hiszen korábban egyetlen nagy szolgáltató sem lépett fel ilyen szinten a jelszómegosztás ellen. Többen okkal lehetnek szkeptikusak, hiszen biztosan sokan vannak olyanok a más előfizetését használók közül, akik nem regisztrálnának új fiókot, ha nem oszthatnák meg a jelszót.