Nem életbiztosítás előfizetni a nagy streamingszolgáltatókra sem, mert a lejáró licencek miatt bármikor előfordulhat, hogy törölnek néhány filmet. Most ez történik több filmmel is a Netflixen, a hónap végén ugyanis több remek filmjétől is megszabadul a platform – írja az Index.

Az áldozatok között van a 2014-ben bemutatott, Scott Waught által rendezett Need for Speed is, amely a népszerű autóversenyzős játékokon alapszik, és a főszereplő Tobey Marshall bőrébe az az Aaron Paul bújik, akit a nézők a Breaking Bad örökké káromkodó Jessejeként ismerhetnek, de legutóbb a horrorisztikusra vett Black Mirror hatodik évadában is láthattunk.

Ami a Need for Speednek nem jött össze, azt Keanu Reeves simán megcsinálta a John Wick-filmsorozattal. Ez a film is 2014-es és egy klasszikusnak számít a filmrajongók között. A Mátrix sztárja bújt a magányos és szomorú bérgyilkos öltönyébe először, a sztori szerint John Wick éppen a felesége, Helen halála miatt gyászol, amikor egy csapatnyi orosz gengszter az életére tör, és a szerelmétől kapott kiskutyáját a gazfickók megölik.

A filmsorozat 5. része egyelőre kérdéses, ám a rajongóknak mindenképp jó hír, hogy Ballerina címmel érkezik egy spin-off film, és képernyőre kerül a The Continental című előzménysorozat szeptemberben a Peacockon.

Bay a 13 óra: Bengázi titkos katonái című katonás filmjével is sokakat meglepett, amikor olyan remek színészekkel a főszerepekben, mint John Krasinski és Pablo Schreiber, hozott nekünk egy feszült, modern háborús filmet. Ezt is csak július 31-ig nézhetjük meg a Netflixen.

A John Wick trilógia mellett egy másik trilógia is foghíjassá válik, ugyanis a Támadás a Fehér ház ellen 2. – London ostroma is kikerül a kínálatból.

Persze a Netflix folyamatosan tölti fel a kínálatát, de a klasszikus címek rajongóinak mindenképp nagy érvágás lesz, hogy letörlik ezeket a filmeket.