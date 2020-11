Netszülő képzést indított a Vodafone

Szülők számára kialakított online kurzusokkal bővíti e-learning képzéseit a Vodafone Alapítvány, amelynek keretében a szülők többek között olyan témákban fejleszthetik tudásukat, mint a biztonságos internet-, közösségi média és a videojátékok használata. A 6-12, valamint 12-18 éves gyerekek szülei számára kialakított képzések ingyenesen elérhetők és akár mobiltelefonon is elvégezhetők a Vodafone Alapítvány e-learning képzéseit gyűjtő E-skola oldalon - közölte a Vodafone.

A Vodafone Alapítvány Netszülő e-learning képzései szakemberek által kialakított modulokon keresztül nyújtanak segítséget a szülők számára abban, hogy megismerjék és megértsék azt az online világot, amely meghatározó szerepet tölt be gyerekeik életében, ezért nélkülözhetetlen a szülők tudatos jelenléte.

A modulok rövid, interaktív és mobilra optimalizált egységekből épülnek fel, hogy a képzéseken részt vevő szülők elfoglalt mindennapjaiba a legjobban illeszkedhessenek. Mivel különböző életkorban más és más digitális kihívásokkal szembesülhetnek, így a Netszülő e-learning program két korcsoportnak, 6-12 és 12-18 éves gyerekeknek kialakított tematikával készültek, amelyeket hasznos tippek, trükkök és feladatok tesznek még színesebbé.

A 6-12 éves gyerekek szülőinek szóló e-learning képzés például a digitális világ és eszközhasználat szabályai mellett az online világ egészen kiskorban jelentkező hatásaival kapcsolatban is edukálja a szülőket. A 12-18 éves gyermekek szülei pedig többek között olyan, a tinédzserkorú gyerekek életében fontos szerepet betöltő témákkal ismerkedhetnek meg, mint a közösségi oldalak világa, beleértve az influencer jelenséget vagy a nem megfelelő tartalmak generálásának és megosztásának hatásait - olvasható a Vodafone közleményében.

"A pedagógusok digitális kompetenciafejlesztését célzó e-learning képzésünk nagy népszerűségnek örvend, a visszajelzések egyértelművé tették, hogy nyitnunk kell a tanárok mellett a szülők felé is, hisz a járvány miatt kialakult nehéz helyzetben ők is megtapasztalhatták a digitális eszközök és tudás nélkülözhetetlen szerepét" - mondta Váczi Dorka, a Vodafone Alapítvány Digitális Oktatás Angyala, digitális pedagógia szakértő. "Ugyanakkor, sokuk számára jelenthet az online térben való eligazodás legalább akkora kihívást, mint a pedagógusoknak, ezért úgy döntöttünk, a szülőknek is szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy otthonosabban mozogjanak az online világban, tudatosabbak legyenek a gyerekek mindennapi internethasználatát illetően és az esetlegesen felmerülő problémákra vagy nehézségekre felkészülten reagálhassanak" - tette hozzá.

A Vodafone Magyarország Alapítvány az elmúlt években számos olyan kezdeményezést indított el, melyek elsődleges célja a jövő generációjának digitális oktatása, hogy a fiatalok felkészülten léphessenek majd a munkaerőpiacra. Ennek a kitűzött célnak a következő mérföldköve a Netszülő e-learning program, amely a pedagógusok számára kialakított képzés mellett szintén ingyenesen érhető el a koronavírus járvány miatt elrendelt korlátozások ideje alatt az E-skola oldalon - közölte a cég.