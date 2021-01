Nevet vált a UPC Direct

A UPC Direct február 1-től kezdve Direct One néven folytatja működését.

Online tévézés és a telefonon, tableten, smart tv-n széles körben elérhető Direct Now applikációkra fog koncentrálni a jövőben az átnevezett szolgáltató - írja az Index.

A változás nem érinti a csatornakínálatot, az ügyfélszerződéseket, a számlázás és az ügyintézés folyamatát, valamint a telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége is változatlan marad, az online felületeik azonban megváltoznak.

A névváltozásnak után a weboldal directone.hu, a My UPC Direct online ügyfélportál My Direct One, a UPC Direct Now applikáció pedig Direct Now elnevezés alatt fut tovább a már megszokott funkciókkal

A szolgáltató korábbi Facebook-oldalát is az új, Direct One néven találhatják majd meg az érdeklődők.