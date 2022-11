Habár a metaverzum a legtöbb fogyasztó számára továbbra is egy ködös, vagy éppen elérhetetlennek tűnő technológia, a világ legnagyobb sportszergyártó cége most bátran belevág: a Nike hétfőn jelentette be, hogy megveti a lábát a hangzatos virtuális környezetben. A vállalat azt tervezi, hogy digitális cipőket és egyéb árucikkeket fog értékesíteni – írja a Bloomberg.

A német márka „Smoosh” néven indítja el új web3-alapú platformját, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a virtuális térben is megvegyék a gyártó saját termékeit. A digitális termékek fizikai tárgyakhoz való hozzáférést is feloldhatnak, de elérhetők lesznek videójátékokban, valamint belépést biztosítanak a Nike különböző eseményeire is. Minden termék ára amerikai dollárban lesz meghatározva – csökkentve a kriptopiacon mindennapos áringadozást –, az első kollekció pedig januárban érkezik.

Furcsa időzítés

A Facebook és az Instagram anyavállalata még tavaly októberben cserélte Metára a nevét, utalva ezzel Mark Zuckerberg cégvezér „metaverzumos” törekvéseire. A milliárdos egy avatárokkal benépesített digitális teret szeretne létrehozni, amihez virtuális valóság eszközökkel lehet kapcsolódni, és amit az emberek társalgásra, munkára és vásárlásra is használnak. Erre természetesen rengeteget költenek.

A Meta egyébként tőzsdei zuhanórepülésben van, tavaly szeptember óta piaci értékének 75 százalékát vesztette el. Ez pedig 11 ezer ember elbocsátásával járó létszámleépítéshez vezetett a cégnél, viszont Zuckerberg továbbra is hatalmas erőkkel pörgeti a metaverzumos vízióját.

Bárki tervezhet Nike-cipőt

A sportszergyártó most arra összpontosít, hogy megismertesse az újszerű termékkínálatát a fogyasztókkal, ezért a következő időszakban sokat szeretne a web3-ról és a blokklánc-technológiáról beszélni. A Smoosh virtuális piacterén egyébként néhány szerződött sportolónak saját boltja is lesz. Sőt, lesznek úgynevezett közösségi kihívások is, melyben gyakorlatilag bárki tervezhet termékeket, és a szerencsés alkotók jogdíjat is kaphatnak a terveikért.

A sztori egyébként nem előzmény nélküli, ugyanis a sportszergyártó már egy éve elkezdett alapozni: tavaly védjegyeket nyújtott be digitális javakra, saját virtuális világot nyitott a Roblox nevű videójátékban, valamint felvásárolta a virtuális cipőket készítő RTFKT vállalatot.

Kép: RTFKT x Nike

Ráadásul úgy tűnik, a cég erőfeszítései eddig kifizetődnek: az Insider Intelligence összefoglalója szerint a Nike eddig közel 200 millió dollárt keresett NFT-termékekből, messze megelőzve olyan rivális divatcégeket, mint az Adidas, a Gucci és a Dolce & Gabbana. A nem helyettesíthető tokenek (NFT-k) segítségével a korlátozott számú, digitális tulajdonok eredetiséget lehet igazolni. A metaverzum mellett ez a másik nagy divathullám, amit sok cég igyekszik meglovagolni.

A jelenlegi gazdasági bizonytalanság ellenére a Nike egyértelműen lát potenciált a virtuális javakban, de azt egyelőre nem tudni, hogyan fogadják majd a terveket a rajongók tömegei. A minap különböző álláshirdetésekből az is kiderült, hogy az Apple is beszállna a metaverzum-bizniszbe: az iPhone gyártója szoftvermérnököket és fejlesztőket keres, hogy 3D-s virtuális világot építsen az egyelőre bejelentés előtt álló „kevert valóság” (mixed-reality, MR) headsetjéhez. Az Apple pedig így versenybe szállhatna a technológiát kisajátítani igyekvő Meta ellen.