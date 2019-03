Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nincs sofőr, magától tankol a busz

Tizenkét méteres, negyven ülést építenek bele, és nemcsak teljesen elektromos, de hús-vér vezetője sincs. Szingapúrban megépítették a világ első önvezető elektromos buszát. Illetve: az első kettőt.

A Volvo 7900 Electric alapokra épült konstrukciót a Nanyangi Műszaki Egyetemen (NTU) mutatták be március elején. Az európai piacon is ismert járműtípusból kettőt is tesztelnek a szingapúri campuson: több tucatnyi érzékelővel, műholdas és egyéb navigációs vezérlőrendszerrel szerelték fel a buszokat, melyektől többek között azt várják, hogy 1 centiméteres helymeghatározási pontosságot biztosítsanak a járműnek.

Az önvezetés teljeskörű: a busz maga szabályozza a sebességét, dönt a sebességváltásról és a kormánymozdulatokról is. Ehhez természetesen mesterséges intelligenciát is segítségül hívtak. Az NTU saját fejlesztései lehetővé teszik az akár sűrű forgalomban és trópusi időjárási körülmények közötti autonóm navigálást is.

Az önvezető rendszer installálása mellett a Volvonál az is innovációs ugrást jelent, hogy az elektromos hajtáslánccal szerelt busz folyamatosnak tekinthető energiaellátását biztosítani tudják egy, az ABB által kifejlesztett ultragyors töltőrendszerrel. A teljes terhelés mellett egy feltöltéssel 25 km távolságot megtenni képes busz (gyakorlatilag) folyamatos üzemét 3-6 perc alatt teljes feltöltésre képes rendszerrel - két 300 kW DC teljesítményű HVC 300P villámtöltővel - biztosítják.

A buszmegállóban (vagy a járműtelepen, végállomáson) a töltőoszlopokra szerelt pantográfokkal csatlakozik töltő a buszra szerelt töltősínekhez - így biztosítva a gyors "tankolást".



ABB Az ABB pantográf csatlakozói biztosítják a gyorstöltéstABB

Az egyetemi tesztelés folyamatosan zajlik, a következő lépést az jelenti majd, hogy a buszt lakóövezetekbe és vegyes forgalmi körülmények közé engedik.