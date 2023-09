A felméréshez 4000 internetezőt kérdeztek meg 2022 novembere és decembere között.

A hétfői közlemény szerint 2022 decemberében jellemzően 250 és 2000 Megabit per másodperce maximális letöltési sebességet engedő díjcsomagokat kínáltak a nagy szolgáltatók, a mobilinternet esetében pedig 2 és 50 Gigabájtos adatkeretet, illetve korlátlan mobilinternetet ajánlottak.

A hatóság szerint felmerül a kérdés, miként tud a fogyasztó dönteni arról, hogy melyik a számára legmegfelelőbb díjcsomag.

A közlemény megemlíti, hogy az egyetemes szolgáltatásról szóló rendelet alapján 8 megabit per másodperces letöltési és 2 Megabit per másodperces feltöltési sebesség szükséges ahhoz, hogy egy internetező böngészni tudjon, levelet írni, illetve videóhívást folytatni.

A hatóság szerint feltűnően sok felhasználó nem is tudja, milyen szolgáltatásra van igénye.

A mobilinternetet használók harmada nem tudta a felmérésben, mennyi volna számukra az elégséges adatkeret, az otthoni internet előfizetőknek pedig közel a fele nem volt tisztában azzal, milyen sávszélesség felelne meg neki.

Az NMHH szerint ugyanakkor a bizonytalanság nem alaptalan, ugyanis ha elfogy a mobilinternet adatkerete, a szolgáltatást nem lehet használni, így könnyen szembesül a felhasználó azzal, hogy nem elégséges a szolgáltatás. Ha pedig a vezetékes internet lassú, az sokaknál bosszantó lehet.

A válaszadók alapján az 1 és 5 Gigabájt közötti mobiladatkeret, valamint a 100 és 499 Megabit per másodperc közötti sávszélesség számít elégségesnek.

Ezt azonban a hatóság szerint ha összevetjük az elérhető díjcsomagokkal, akkor a lakosság által elvárt szolgáltatás az alsó szintű díjcsomagoknak felel meg inkább, különösen a mobilinternet tekintetében.

Ugyanakkor az NMHH megjegyzi, hogy a szolgáltatás nagyon gyorsan fejlődik, 2021 végén 8 Gigabájt havi forgalom jutott egy mobilinternet-előfizetőre, egy évvel később pedig már 11.

Néhány mobilinternet-használó, aki nem fizet elő otthoni internetre, otthon is használhat mobilnetet, ők értelemszerűen nagyobb adatkeretet igényelnek. További érdekességként emelte ki a hatóság, hogy a férfiak több gigabájtot tartanak megfelelően, mivel jellemzően mobilabbak a munkájuk során. Nagyobb keretet igényelnek a fiatalabbak is, mint az idősek és azok is, akik intenzívebb internethasználók.